新青安房貸被指「炒房元凶」 央行要求簽自住切結書

為洗刷新青安貸款「炒房元凶」的汙名，中央銀行13日召開理監事會。(本報資料照片)

房市交易熱，導致房價攀升，為洗刷新青安貸款 「炒房元凶」的汙名，中央銀行13日召開理監事會，是否推出第六波房市管制措施備受矚目。市場傳出，央行 近期已對公股行庫的「新青安」房貸承作展開相關調查，並由土地銀行邀集八大公股行庫，針對新青安人頭戶、貸後轉租等疑慮提解方。

初步行庫間有兩大共識，一、新青安房貸戶需簽「公版切結書」，確認是自住，二、一旦查獲有人頭戶、或是貸後轉租，一律追回補貼利息。

據了解，央行主要是關注新青安政策是否出現「人頭戶」、轉租他人當「包租公」等疑慮；但因適逢央行理監事會前的緘默期，此一傳言暫未獲得央行官員的回應。

行庫高層坦言，新青安的貸後查核，理論上可行，但實務上查訪是有難度的，例如新青安限制是要「自住」，但如何確定是貸款戶本人自住？難道要行庫一家家去查訪？要求貸款戶拿戶口名簿給你看？實務上根本不可行。

另一家行庫也說，頂多只能做到兩大塊，一是要求房貸戶簽切結，切結是自住而非投資（包租給他人），二是，事後去注意房貸戶報稅資料是否有租金 收入。一旦事後查核，發現新青安房貸戶有貸後轉租，就得追回補貼利息。

為讓八大公股行庫對新青安貸款有一致步調，當天會議上也將討論擬具「公版的房貸戶切結書」，讓借戶簽妥。

央行理監事會今天登場，是否推出第六波房市管制措施，金融圈高度矚目；市場傳出消息，央行近期頻頻關切公股行庫的「新青安」房貸承作概況，且目標很明確，就是徹查是否有「人頭戶」、「轉租」等疑慮。多家公股行庫表示，對於央行的行動，將會全力配合。

為促進金融穩定，「中央銀行法」規定，央行在必要時，得辦理金融機構業務的查核及金融機構與「中央銀行法」第三章規定有關業務的專案檢查，以落實央行對貨幣、信用、外匯相關規定的執行成效。