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60年功成身退 北市一殯開拆走入歷史

記者林麗玉、楊正海／台北13日電
台北市長蔣萬安（前排左二）由多名立委與議員陪同，出席第一殯儀館拆除工程祈福法會，並象徵性拆除「景行廳」銜牌，使用一甲子的一殯走入歷史。(記者蘇健忠／攝影)
台北市長蔣萬安（前排左二）由多名立委與議員陪同，出席第一殯儀館拆除工程祈福法會，並象徵性拆除「景行廳」銜牌，使用一甲子的一殯走入歷史。(記者蘇健忠／攝影)

一甲子歷史的台北市第一殯儀館，昨天在舉辦祈福灑淨法會後，展開拆除作業，象徵性地卸下「景行廳」銜牌後，宣示一殯將走入歷史。除了市長蔣萬安，殯葬業者也來「送一殯最後一程」。拆除後的一殯將先做停車場及綠地開放使用，未來如何利用？蔣萬安說，會聆聽地方聲音，再以台北市長遠發展有利的方向做評估。

在一殯做葬儀布幔40多年的方大姐，昨一早就來和景行廳拍照，她拿出早年一殯周邊都還是空地的老照片，滿是回憶，昨特地來送一殯一程。她說，二殯的葬儀布幔不需要布幕，一殯拆除後她等同失業了；沒有不散的筵席，「我還是很感恩，因為一殯養活我一家四口。」

在地里長鄭春華說，即便一殯過去一年有200萬回饋金，但里民對於一殯開拆還是相當開心，未來希望市府規畫蓋商辦，活絡地方經濟。中山區里長聯誼會長黃志昌也說，地方期盼第一殯儀館拆除很久了，中山區還缺一個開發引擎，市府應凝聚各方共識加速進行。

蔣萬安說，一殯從民國53年完工至今走過一甲子，陪伴很多往生者走人生最後一哩路，功成身退後，一殯這塊地會先做停車場、綠地使用，中長期會積極蒐集彙整地方意見需求評估，包含規畫為長照醫療專區，或興建公私混合的商業設施。

外界關注一殯拆除後，二殯的殯葬量能及周邊交通能否負荷？蔣萬安說，二殯二期工程完工後，禮廳有28廳，比一殯加二殯原有的21廳還多，冰櫃也增加300櫃位，總數有1314櫃位，整體看量能是夠的。蔣也坦言，一殯整合到二殯會有過渡期，也會要求相關單位即刻改進過渡期發生的各項狀況。

中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會理事長徐朝輝說，一殯開拆後，希望市府解決二殯停車位、交通等最大的問題。

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