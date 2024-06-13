台灣新冠捲土重來 估8、9月是高峰 醫師籲定期補打疫苗

Omicron變異株進入第6波流行期 製表／元氣中心

衛福部疾管署示警，新冠疫情 再度進入流行期；這是Omicron變異株入侵本土社區以來的第六波；臨床醫師提醒，最近確診者症狀特色為發病初期「低燒多日」，合併輕微流鼻涕，此時快篩常是陰性反應；等過了低燒期數日，快篩才顯示陽性，以致民眾錯過就醫時間，大幅增加傳散風險。

台灣上周新增328例新冠中重症住院個案，比前一周的263例，漲幅兩成五，就醫人數眾多，疾管署將於7月起啟動新專案計畫，超過2000間診所協助分發300萬劑快篩試劑供民眾免費領取；醫師公會全聯會理事長周慶明表示，300萬劑快篩將於6月底、7月底分兩批到貨，診所7月起陸續發放。

疾管署副署長曾淑慧表示，這次新冠疫情流行期為Omicron變異株以來的第六波，上一波為今年春節期間，預估此波高峰將落在8、9月。但令人擔憂的是，10月、11月進入秋季，屆時疫情又將上升一波。

此波疫情高峰單周將有多少人確診？曾淑慧表示，受病毒變異株變異、病毒免疫逃脫能力、新冠疫苗 接種數量等因素影響，目前無法準確預估相關數字。

與前五次流行期相較，這波新冠確診者症狀表現明顯嚴重。周慶明指出，前些日子新冠流行期主要症狀為咳嗽、流鼻水，相對輕微，僅一成發燒，最近確診者約有七至八成發燒、全身痠痛，「病毒似乎變得比較凶」。

台大感染科教授黃立民表示，流感 病毒每年變異，流行病毒株不盡相同，新冠肺炎病毒也是如此，民眾應將新冠當成流行疾病，一種永遠不會消失的傳染疾病，定期補打疫苗。

台安醫院小兒科主治醫師詹前俊表示，5月底迄今疑似新冠患者人數明顯增加，共同特色為「發病初期低燒多日」，有時伴隨流鼻涕等輕微症狀；低燒期自行快篩結果幾乎都是陰性，需等低燒期過後數日，做快篩才會呈現陽性。