我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

台灣新冠捲土重來 估8、9月是高峰 醫師籲定期補打疫苗

台灣新聞組／台北13日電
Omicron變異株進入第6波流行期 製表／元氣中心
Omicron變異株進入第6波流行期 製表／元氣中心

衛福部疾管署示警，新冠疫情再度進入流行期；這是Omicron變異株入侵本土社區以來的第六波；臨床醫師提醒，最近確診者症狀特色為發病初期「低燒多日」，合併輕微流鼻涕，此時快篩常是陰性反應；等過了低燒期數日，快篩才顯示陽性，以致民眾錯過就醫時間，大幅增加傳散風險。

台灣上周新增328例新冠中重症住院個案，比前一周的263例，漲幅兩成五，就醫人數眾多，疾管署將於7月起啟動新專案計畫，超過2000間診所協助分發300萬劑快篩試劑供民眾免費領取；醫師公會全聯會理事長周慶明表示，300萬劑快篩將於6月底、7月底分兩批到貨，診所7月起陸續發放。

疾管署副署長曾淑慧表示，這次新冠疫情流行期為Omicron變異株以來的第六波，上一波為今年春節期間，預估此波高峰將落在8、9月。但令人擔憂的是，10月、11月進入秋季，屆時疫情又將上升一波。

此波疫情高峰單周將有多少人確診？曾淑慧表示，受病毒變異株變異、病毒免疫逃脫能力、新冠疫苗接種數量等因素影響，目前無法準確預估相關數字。

與前五次流行期相較，這波新冠確診者症狀表現明顯嚴重。周慶明指出，前些日子新冠流行期主要症狀為咳嗽、流鼻水，相對輕微，僅一成發燒，最近確診者約有七至八成發燒、全身痠痛，「病毒似乎變得比較凶」。

台大感染科教授黃立民表示，流感病毒每年變異，流行病毒株不盡相同，新冠肺炎病毒也是如此，民眾應將新冠當成流行疾病，一種永遠不會消失的傳染疾病，定期補打疫苗。

台安醫院小兒科主治醫師詹前俊表示，5月底迄今疑似新冠患者人數明顯增加，共同特色為「發病初期低燒多日」，有時伴隨流鼻涕等輕微症狀；低燒期自行快篩結果幾乎都是陰性，需等低燒期過後數日，做快篩才會呈現陽性。

新冠肺炎死亡率百分之一，遠高於流感。詹前俊提醒，免疫力較差、65歲以上長者等高危險群，如出現呼吸道感染症狀，建議連續三天快篩，若確診染疫，可在醫師評估下使用口服抗病毒藥物。

新冠疫情進入第六波流行期，許多診間人滿為患，醫師提醒，之前打過新冠疫苗，如超過半...
新冠疫情進入第六波流行期，許多診間人滿為患，醫師提醒，之前打過新冠疫苗，如超過半年，防疫幾乎歸零，希望民眾盡速接種XBB疫苗，提高保護力。(記者曾學仁／攝影)

疫情 疫苗 流感

上一則

60年功成身退 北市一殯開拆走入歷史

下一則

耶魯學者倡和平推：兩岸領導人須互相了解

延伸閱讀

洗衣機躲龜殼花婦人遭咬傷 家屬機警拍照救回一命

洗衣機躲龜殼花婦人遭咬傷 家屬機警拍照救回一命
麥加朝覲逾百萬人 台疾管署籲忌生飲駱駝奶 曝關鍵原因

麥加朝覲逾百萬人 台疾管署籲忌生飲駱駝奶 曝關鍵原因
台灣中正大學開發敗血症快篩平台 8分鐘就能精準診斷感染源

台灣中正大學開發敗血症快篩平台 8分鐘就能精準診斷感染源
台灣夏天恐長達7個月 「這疾病」要特別注意防範

台灣夏天恐長達7個月 「這疾病」要特別注意防範

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47
超微AMD總裁蘇姿丰，8日回到台南小時候住過的老家省親，神情顯得相當輕鬆，也透露最難忘台南美食是擔仔麵。（圖／讀者提供）

AMD蘇姿丰回台南老家 最愛美食是擔仔麵

2024-06-08 03:50

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？