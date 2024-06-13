台南武玄壇關公、媽祖「合婚」因律師聲明爭議又起

台南玉旨武玄壇宣布關公、媽祖「合婚大囍」，媽祖「天上聖母」冠夫姓成「天上關聖母」，引來多方撻伐。(翻攝臉書)

台南玉旨武玄壇宣布關公、媽祖「合婚大囍」，媽祖「天上聖母」冠夫姓成「天上關聖母」，引來多方撻伐。武玄壇雖事發後發文致歉，昨(12)晚卻張貼公告稱若繼續針對合法宗教信仰惡意攻擊、謾罵，將委托「捷泰法律聯合事務所」蒐集證據採取法律行動追究。聲明一出立即引來桃園「捷泰法務事務所」昨天深夜在臉書 聲明「從未接受武玄壇委任」。

今天大批網友甚至許多網路社團都轉貼這項消息熱烈討論，連將近3年沒有更新內容、平常沒人點閱留言的的捷泰法律事務所臉書，今天也突然變得熱門，已湧進3000多人點閱按讚、500多人分享留言，而且還持續增加中，許多網友都是抱持著看戲的心態來看這件事情的後續發展。

不過有眼尖的網友發現，玄武壇的聲明委任的是「捷泰法律聯合事務所」，比桃園的捷泰法律事務所名稱多了「聯合」兩字。有網友表示，玄武壇確實有委任一名陳姓律師擔任法律顧問、在律師登錄網站有查到陳律師的事務所就叫做「捷泰法律聯合事務所」，認為「差兩個字就差很大」。