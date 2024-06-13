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台南武玄壇關公、媽祖「合婚」因律師聲明爭議又起

記者周宗禎／台南即時報導
台南玉旨武玄壇宣布關公、媽祖「合婚大囍」，媽祖「天上聖母」冠夫姓成「天上關聖母」，引來多方撻伐。(翻攝臉書)
台南玉旨武玄壇宣布關公、媽祖「合婚大囍」，媽祖「天上聖母」冠夫姓成「天上關聖母」，引來多方撻伐。(翻攝臉書)

台南玉旨武玄壇宣布關公、媽祖「合婚大囍」，媽祖「天上聖母」冠夫姓成「天上關聖母」，引來多方撻伐。武玄壇雖事發後發文致歉，昨(12)晚卻張貼公告稱若繼續針對合法宗教信仰惡意攻擊、謾罵，將委托「捷泰法律聯合事務所」蒐集證據採取法律行動追究。聲明一出立即引來桃園「捷泰法務事務所」昨天深夜在臉書聲明「從未接受武玄壇委任」。

今天大批網友甚至許多網路社團都轉貼這項消息熱烈討論，連將近3年沒有更新內容、平常沒人點閱留言的的捷泰法律事務所臉書，今天也突然變得熱門，已湧進3000多人點閱按讚、500多人分享留言，而且還持續增加中，許多網友都是抱持著看戲的心態來看這件事情的後續發展。

不過有眼尖的網友發現，玄武壇的聲明委任的是「捷泰法律聯合事務所」，比桃園的捷泰法律事務所名稱多了「聯合」兩字。有網友表示，玄武壇確實有委任一名陳姓律師擔任法律顧問、在律師登錄網站有查到陳律師的事務所就叫做「捷泰法律聯合事務所」，認為「差兩個字就差很大」。

台南玉旨武玄壇日前公告關公、媽祖「合婚大囍」，不但印製「喜訊」海報，掛有結婚大紅彩球的神轎前往鹿耳門天后宮「會香」時與當地信徒衝突，引來多方民眾與媽祖信徒撻伐，甚至有許多人辱罵武玄壇主事者；武玄壇昨天發出3點聲明，強調「合婚」是武玄壇內部科儀，主神神轎前往鹿耳門天后宮是會香，並非與鹿耳門天后宮分靈的天上聖母合婚，他們的信仰觀念與儀式雖然不同於一般宮廟，但仍然遵守現有法規，受到宗教與言論自由保障，也沒有對外公開宣揚，任何惡意的攻擊謾罵將追究、捍衛宗教信仰自由權利。

武玄壇發布三點聲明，大量網路轉載。律師事務所也貼文澄清聲明未受玄武壇委托，不過有...
武玄壇發布三點聲明，大量網路轉載。律師事務所也貼文澄清聲明未受玄武壇委托，不過有網友在宗教社團張貼玄武壇的法律顧問證書，確實有公告的律師事務所名稱。(翻攝臉書)
武玄壇發布三點聲明，大量網路轉載。律師事務所立即貼文澄清聲明未受玄武壇委托。(翻...
武玄壇發布三點聲明，大量網路轉載。律師事務所立即貼文澄清聲明未受玄武壇委托。(翻攝臉書)

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