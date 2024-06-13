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AI產業迎來爆發期 經長：2028年後會擔心用電

記者陳儷方／台北13日電
經濟部長郭智輝（右）12日列席立法院經濟委員會備詢時，轉頭聽取台電總經理王耀庭（左）說明。(記者曾原信／攝影)
經濟部長郭智輝（右）12日列席立法院經濟委員會備詢時，轉頭聽取台電總經理王耀庭（左）說明。(記者曾原信／攝影)

ＡＩ產業迎來爆發期，外界都擔心台灣供電能力是否足夠ＡＩ產業成長所需？經濟部長郭智輝昨天表示，預估2025年底前新增算力中心不會超過五家，估計用電需求年成長3%，經濟部持續推動節能績效保證專案（ＥＳＣＯ），有機會滿足2025年至2028年的用電需求，但若2028年後ＡＩ熱潮非常好，就會比較擔心。

為掌握生成式ＡＩ等關鍵技術帶來的產業革命機會，立法院經濟委員會昨邀郭智輝、國發會主委劉鏡清等部會，專題報告。立委關切，台灣電力供應能力是否能滿足電力需求的成長。

據經濟部能源署2022年度全國電力供需報告，預估2023年至2029年全國用電需求年均成長約2.03%，納入半導體發展後，用電年均成長2.7%，在加入ＡＩ產業新增需求考量後，目前最新預估成長率為3%。劉鏡清表示，3%是上周重新估算的結果。

郭智輝受訪時表示，經濟部對於未來電力需求成長，有一套公式評估，在原本的民生及工業用電外，新增的變數就是ＡＩ發展，經濟部透過台電與能源署向輝達、ＡＭＤ、鴻海、緯創等大廠，調查廠商用電需求；他認為，要在台灣設立的算力中心，可能不會超過五家，「所以我在算，我認為其實應該是滿有把握的」。

郭智輝回答立委謝衣鳯質詢時表示，ＡＩ產業雖然會導致用電增加，但是新晶片也會降低耗能，且廠商初期不會使用那麼大的伺服器，一開始不會投資那麼大，而是會慢增加，350ＭＷ、500ＭＷ等規模伺服器一定是會放在後面投資，「我想投資者會去測試我們的電到底有沒有那麼多」，所以初期電力的需要量，不會那麼高，估3%的成長，應該是可以滿足市場需求。不過，郭智輝也坦言，「到2028年以後，如果ＡＩ的熱潮整個非常好，那麼我們就是要比較擔心」。

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