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黑白集／寶林茶室粿條中毒案 成漏接懸案

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寶林茶室粿條中毒案造成6死。(本報資料照片)
寶林茶室粿條中毒案造成6死。(本報資料照片)

3月底發生的寶林茶室粿條中毒案，似已徹底遭到遺忘。令人吃驚的事實是，在3月兩人中毒死亡後，4月又有兩人喪命，本月又有另兩人因肝衰竭而亡，最後一例就發生在前天11日。「6死」之謎，堆疊在民眾心頭，如同一個巨大問號。

遺憾的是，這起離奇致命案件，似已被政府高掛牆上當成懸案歸檔，人們無法期待從官員口中再得到解釋。整起寶林案中最明確、也最無關緊要的進展，是衛福部4月初急急忙忙開會，把致命的「米酵菌酸」更名為「邦克列酸」，說是為了避免米製品被汙名化。彷彿一改名，就能降伏致命毒素，把它從台灣永遠驅逐。至於廚師手上驗出的邦克列酸，就讓他隨風而去。

當然，要感謝政府交接之賜，這起令人不悅的事件可名正言順地被忽略及漏接，不須再被記住或交代。曾聲稱此案有「重大發現」的台北市警局前局長張榮興，如今高升警政署長；曾宣稱「不會成為懸案」的衛福部前次長王必勝，則轉至開發金子公司擔任「年薪八百萬」的主管。他們誰會記得小小寶林案的「6死」之冤？

對於中國快艇闖入淡水漁人碼頭，而台軍警毫無所覺，閣揆卓榮泰道歉說：這是活生生的教訓，要杜絕再發生。他說得擲地有聲，但是對於寶林案六死、廿餘病的一課，政府能不聲不響就蒙混過去嗎？(轉載自聯合報)

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