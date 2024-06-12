護理科轉影視「找到人生方向」 大學生接案當老闆

崑大視訊系郭彥廷影視競賽屢獲獎，還沒未畢業先創業，成立工作室「B.SET映像製作」。(郭彥廷提供)

崑山科大視訊傳播設計系應屆畢業生郭彥廷高中讀護理科，後來發現對拍片很有興趣改念相關科系，一頭栽進拍片世界不僅參與多項競賽獲獎，還沒畢業就與同學成立工作室「B.set映像製作」接案活動紀錄、廣告等拍攝，他也拓展多項技能，學習平面攝影、擔任服裝模特兒，展現出眾才華。

對也想走影視行業的學弟妹，郭彥廷提醒「必須有自己的想法並展開行動，趁年輕趕快去做熱愛且願意付出的事物，一定會獲得回報」。他說，除了善用學校資源，也多向外接觸業界實習或競賽，磨練自身實力，未來他將繼續在影視領域耕耘，要成為全方位專業人才。

打開郭彥廷社群頁面，貼文都充滿對影像的熱情，然而他並不是一開始就決定走這條道路，原先讀護理系，後來發現對護理知識技能並不拿手。還好母親發現兒子對手機拍影片很有熱忱，於是讓他改讀中華藝校表演藝術科大眾傳播組，因學長姊推薦大學再進入崑山科大視訊系。

持續「做中學，學中做」磨練實力，郭彥廷參加多項競賽：作品「斷七之日」去年贏得教育部 生命教育關懷與推廣微電影競賽金牌，再以作品「七七日」獲第九屆青春有影劇情組銀獎與百大精選獎、第二屆校園鑫馬獎佳作、第三屆大和獎佳作。「揮擊。瞬間」獲第七屆全民潮台灣短片競賽第三名，「傳茶之路」第八屆全民潮台灣短片競賽佳作。

拍片技術上逐漸站穩腳步，郭彥廷更有企圖心，大三就與系上同學成立「B.SET映像製作」，接案活動紀錄、宣傳片、MV、廣告短片，他與團隊也將創業過程整理成企劃案，參與2023智慧生活創新創業競賽，獲最佳潛力獎。也獲時尚系邀請擔任該系與台南在知名婚紗廠商「愛情萬歲」合作模特兒，拍攝形象照，多才多藝。

郭彥廷說，身為土生土長台南人，特別關注在地南山公墓迫遷議題，接觸喪葬議題也讓他在作品中時常放入親情、生離死別等題材元素，畢業作品以祭祀亡者的節日清明節延伸發想，以「消失的清明節」為題，講述過世的爺爺清明節回家，才了解家人之間疙瘩的故事，讓觀者感受與探討節日意義。