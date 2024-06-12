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防排擠急重症 大醫院門診將減量

記者沈能元／台北12日電
健保署計畫重啟醫學中心、區域醫院門診減量措施，目前已著手規畫。示意圖。(記者曾吉松／攝影)
健保署計畫重啟醫學中心、區域醫院門診減量措施，目前已著手規畫。示意圖。(記者曾吉松／攝影)

為了徹底落實分級醫療，健保署長石崇良昨表示，將重啟醫學中心、區域醫院門診減量措施，預計第三季重新討論，最快今年底上路。醫改會呼籲，健保署應擬定大型醫院門診收治較多輕症患者的核扣機制，才能避免排擠急重難罕等患者就醫權益。

幾年前，健保署曾實施醫學中心、區域醫院門診減量措施，例如2017年醫學中心及區域醫院的初級照護案件數，不得超過2016年的90%，超過部分不予分配點數。2018年則要求門診件數需比前一年降低2%，如超過該院門診每人次平均點數，不予分配。2019年持續降低2%，超過部分同樣不予分配。

不過新冠疫情爆發後，即停止此項減量措施。石崇良表示，將要求大型醫院重啟門診減量措施，不過由於醫療端反映「不希望採取齊頭式平等」，因此將重新討論醫學中心、區域醫院等門診件數降低比率，是否仍維持先前的2%。

醫改會執行長林雅惠表示，全國醫學中心數量已超過醫療網規畫的一倍，醫院變多，但重症患者仍常遇到「門診一號難求、住院一床難求、急診患者無法住院」等窘境，確實有必要針對收治較多輕症患者，或將穩定慢性病人留在醫院領藥的大型醫院，要求門診減量。

林雅惠建議，健保署應先盤點各大醫院收治輕症、重患者的比例，收治較多輕症患者的醫院，就應得到懲罰，要求減量，至於收治較多急重症患者或下轉率高的醫院，則給予獎勵。此外，應修改支付標準，降低門診給付，提高住院給付，才能讓門診及住院收治占比，回歸正常。

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