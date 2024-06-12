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政策轉彎 台灣碳交易擬採總量管制

台灣新聞組／台北12日電
環境部研擬「總量管制」下的碳交易制度，未來與碳費雙軌並行，並參考歐盟作法，透過市場力量驅動減碳。圖為高雄大林蒲石化工業區。(記者劉學聖／攝影)
環境部研擬「總量管制」下的碳交易制度，未來與碳費雙軌並行，並參考歐盟作法，透過市場力量驅動減碳。圖為高雄大林蒲石化工業區。(記者劉學聖／攝影)

台灣碳交易政策將有重大轉變。據悉，環境部正研擬「總量管制」碳交易，未來與碳費雙軌並進，將參考歐盟「總量與交易」（Cap and Trade）作法，給予免費配額，碳權價格由市場機制決定，透過市場力量驅動減碳

未來採取總量管制，對台灣碳交易有兩個重大意義。首先，台灣碳交易將不再閉門造車，由於與歐盟碳排放交易系統（EU ETS）作法類似，可望與國際碳交易市場接軌，對碳市場是一大利多。

其次，現行自願減量碳權機制，排碳大戶被排除在碳權遊戲規則外，被徵收碳費的大戶不能再提自願減量計畫、取得碳權；然而未來排碳大戶在總量管制下，都將是碳權需求者、供給者。

對於台灣碳交易制度，環境部過去一貫態度是，台灣選擇走「自願減量」碳交易，主要原因是台灣排放源集中，且總排放量若以全球尺度來看，總量並不多，若採總量管制，恐造成碳權惜售，市場沒有活水，難以驅動交易。

據悉，經過高層溝通後，環境部、氣候署已初步認同實施總量管制碳交易的方向，並正啟動評估作業，未來台灣的碳定價制度，將是碳費、總量管制碳交易雙軌並進，並希望透過市場機制驅動產業界減碳。

環境部次長施文真對此回應，現階段重點政策仍在碳費制度，對於未來政策走向，總量管制是評估選項之一。未來總量管制是否與碳費併行、接軌，長期而言都是環境部必須研究與準備的課題，確實是中長期規畫。

台灣碳交所去年成立後，僅代購國外碳權，國內碳權額度尚無法上架，整體交易並不活絡。知情官員表示，要讓企業積極減碳、甚至邁向淨零，總量管制才是正道。

官員強調，外界目光一直放在碳費費率要收多少，但碳費並非萬靈丹，碳定價制度還包含碳交易，總量管制碳交易的減碳效果，可能比碳費更好，目前傾向可參考歐盟，從高碳洩漏風險產業先推動，可先處理有共識部分，針對個別產業再細緻處理。

官員指出，政府應扮演的角色是建立機制規則，且未來也能與國際市場連結，實施總量管制後，在碳市場購買的碳權將是「紮實減碳得來的」，有助整體減碳目標。

減碳 歐盟

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