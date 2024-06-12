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補電力缺口 經長推協和電廠改建四接 環團批國門成彈靶

記者李柏澔／台北12日電
經濟部長郭智輝日前指因應北東電網的電力缺口，須改建協和電廠成為第四天然氣接收站，基隆環團指此與「不缺電」說法矛盾，不該盲目蓋四接。（記者余承翰／攝影）
經濟部長郭智輝日前指因應北東電網的電力缺口，須改建協和電廠成為第四天然氣接收站，基隆環團指此與「不缺電」說法矛盾，不該盲目蓋四接。（記者余承翰／攝影）

經濟部長郭智輝日前指出，因應北東電網的電力缺口，協和電廠改建（四接）必須推動，且沒有替代方案，引發熱議。環團強調，持續推動核一核二延役、協和LNG天然氣電廠，等同在重要軍事與運輸用地的基隆港擺上三顆大炸彈，要求檢討過去八年毫無節能與再生能源失衡的轉型政策。

守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會昨共同召開「基隆不該是國門彈靶，核火均應退場轉再生」記者會。

守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，近百年來，從北部火力發電廠、深澳燃煤電廠，再到戒嚴時期強硬興建的核一與核二廠，接續燃燒重油40餘年的協和發電廠，讓基隆人用生命為台北和台電的利益發電，基隆人盼了多年的能源轉型正義，換來的卻是給台電雙贏的一場騙局，整整六年來將基隆放上核火二選一的超爛選擇題中，怎麼選都是基隆輸。

陳薇仲表示，核能和天然氣背後涉及藍綠的龐大利益，雙方各自的擁護者在台灣土地上繼續寄生，斷掉核火就是斷掉藍綠的利益體系。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，天然氣接收站不是愈多愈好。他認為盲目競相興建天然氣接收站沒有辦法解決問題，尤其政府一下說不缺電，台電一下卻又說北東電網有470萬瓩的缺口，電夠不夠是客觀事實，政府有義務釐清。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅提出，協和年底除役後，不該改建燃氣火力電廠，而應該以節能、能源管理、儲能、再生能源的「永續四能」，來代替「協和四接」。

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