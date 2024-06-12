我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌赴台參加座談 規定不能提「上海」、「繁花」

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

台積進駐嘉義衝刺先進封裝 環差審查階段就開始買設備

記者鐘惠玲／台北12日電
台積電南科嘉義園區CoWoS新廠正進入環差審查階段，即開始採購設備，希望能加快先進封裝產能建置腳步。（本報資料照片）
台積電南科嘉義園區CoWoS新廠正進入環差審查階段，即開始採購設備，希望能加快先進封裝產能建置腳步。（本報資料照片）

輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等大廠AI晶片熱銷，先進封裝產能供不應求，業界傳出，台積電南科嘉義園區CoWoS新廠正進入環差審查階段，即開始採購設備，希望能加快先進封裝產能建置腳步，以滿足客戶需求。同時，南科嘉義園區原定要蓋兩座CoWoS新廠還不夠用，台積電也傳出派員南下勘察三廠土地。

針對上述消息，台積電昨日表示，不評論市場傳聞。

隨著AI應用快速發展，晶片市場對於先進封裝需求同步水漲船高。台積電為輝達、超微等大廠代工AI晶片，先進封裝產能已持續供不應求一段時間，積極擴充相關產能，並揮軍南科嘉義園區蓋CoWoS新廠。

嘉義縣政府之前公布，台積電先進封裝廠將進駐南科嘉義園區，占地約20公頃，其中，第一座先進封裝廠規畫面積約12公頃，預計2026年底完工，並創造3000個就業機會。據悉，台積電初期規畫要在當地建兩座先進封裝廠。

依據台積電官方資訊，後段封測廠已包含竹科先進封測一廠、南科二廠、龍潭三廠、中科五廠、苗栗竹南六廠。供應鏈透露，目前正陸續供貨先進封裝相關設備給台積電的竹南、中科與南科等廠區，至於嘉義的部分，應該會從明年第三季開始出貨。

台積電董事長魏哲家先前提到，由於需求強勁，盡力增加產能仍不足以滿足客戶需求，產能缺口已擴大委外至專業封測代工廠。他並強調，台積電繼續擴充CoWoS先進封裝產能，自家產能的目標是今年翻倍以上成長，明年也會持續努力，收斂供給與需求之間的差距。

台積電已將先進封裝相關技術整合為「3DFabric」平台，可讓客戶自由選配，前段技術包含整合晶片系統（SoIC），後段組裝測試相關技術包含整合型扇出（InFO）以及CoWoS系列家族。

台積電於2023年6月宣布位於竹南科學園區的先進封測六廠正式啟用，成為其第一座實現 3DFabric整合前段至後段製程暨測試服務的全方位自動化先進封裝測試廠。

台積電於今年6月初時，公布因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規畫，核准資本預算約173億多美元，其中包括建置及升級先進製程、先進封裝產能，以及成熟或特殊製程產能，還有廠房興建及廠務設施工程等。

台積電 晶片 AI

上一則

蛋價再跌3元 蛋商公會：蛋多到去餵豬

下一則

校園瘋半導體課程向下延伸高中職 師憂人才失衡災難

延伸閱讀

韓媒：南韓AI新創DeepX新晶片擬下單台積電 料採用3奈米製程

韓媒：南韓AI新創DeepX新晶片擬下單台積電 料採用3奈米製程
台積電打趴中芯 股價表現落差創近20年來最大

台積電打趴中芯 股價表現落差創近20年來最大
啟動環差變更 台積電進駐嘉義園區 南科解套

啟動環差變更 台積電進駐嘉義園區 南科解套
台積3奈米家族 掀搶購潮

台積3奈米家族 掀搶購潮

熱門新聞

藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

NVIDIA黃仁勳颳「仁來瘋」熱潮 紅到同事傻眼：在矽谷都不一定被認出

2024-06-05 06:59
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下