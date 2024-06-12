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校園瘋半導體課程向下延伸高中職 師憂人才失衡災難

記者馮靖惠／台北12日電
AI、半導體人才需求若渴，連帶也影響學生選填志願的意願，不僅多所大學積極發展半導體相關科系、課程，如今更向下延伸至高中端。示意圖。（圖／明新科大提供）
AI、半導體人才需求若渴，連帶也影響學生選填志願的意願，不僅多所大學積極發展半導體相關科系、課程，如今更向下延伸至高中端。示意圖。（圖／明新科大提供）

輝達執行長黃仁勳近日來台掀起AI風潮，許多家長期待孩子提早投入，甚至有教師建議將半導體、AI納入一○八課綱，不過陽明交大電機系教授溫瓌岸憂心，在沒有完備基礎學識之前強灌半導體學理，好比沒訓練沒裝備就讓年輕人去登高峰，相當危險，比揠苗助長更殘忍，且人才太偏往某一個產業，未來人才失衡恐又是另個災難。

台灣目前有四所大學成立半導體學院培育碩博士，但受限大學部向上供應的學生數有限，改善半導體人才缺乏的情況仍不夠理想。因此大學、政府、企業將半導體教育向下延伸，例如陽明交通大學、清華等大學研發出高中端半導體相關課程。2023學年度起，國教署也補助高中職實施半導體課程，由高中老師負責研發課程，目前有十校試辦。

不過，台灣近年半導體風潮，也引發台灣教育是否過度傾斜半導體的論戰。多年前與業界合作半導體科普計畫的陽明交大表示，科普目的是在「引發動機」，而非「淺化知識，灌注知識」。溫瓌岸說，業界求才若渴，家長殷切盼望子女投入，這都是社會現實，但人才養成需尋求有效策略，絕非一蹴可幾。

清大電子工程研究所長林崇榮表示，半導體領域非常專業，不建議高中生太快學到太難的部分，可是放部分介紹與概念進去教材是必要的。不然很多學生進到大學相關科系，對其中重要的半導體領域還是相當陌生。

國立興大附中校長陳勇延說，高中半導體課程，大部分只能放在彈性學習時間或多元選修，這與基本科目的學習沒有互相抵觸，增加學生對於半導體領域的試探，不是壞事。

國教署探究與實作課程北區推動中心執行秘書洪逸文表示，國教署的高中職半導體課程，並不是專門用來培養科技產業的工程師為目標，而是希望讓學生了解半導體是什麼，在生活裡的應用及國際地緣政治對這個產業的影響。

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