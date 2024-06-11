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台灣一甲子第一殯儀館走入歷史 蔣萬安見證景行廳卸銜牌

記者林麗玉／台北即時報導
殯葬處也象徵性將走過一甲子的「景行廳」銜牌卸下，代表第一殯儀館正式走入歷史。(記者蘇健忠／攝影)
殯葬處也象徵性將走過一甲子的「景行廳」銜牌卸下，代表第一殯儀館正式走入歷史。(記者蘇健忠／攝影)

60年一甲子歷史的台北市立第一殯儀館今(12)天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安、副議長葉林傳、在地民代、里長出席見證拆除的歷史性一刻，殯葬處也象徵性將走過一甲子的「景行廳」銜牌卸下，代表第一殯儀館正式走入歷史。

目前北市殯葬處規畫，拆除工程明天正式動工，預計花費5個月，11月拆除完成，將先做停車場及綠地開放使用。

對於周邊居民盼了幾十年的拆一殯，終於在任內開拆，蔣萬安今天受訪說，第一殯儀館從國民53年完工，到現在已經走過一甲子，在這過程中，它確實陪伴很多往生者走過人生最後一哩路，在此謝謝同仁、殯葬業者來協助家屬，充滿無限思念，當然一殯隨著二殯二期工程完工，正式功成身退，走入歷史，接下來第一殯儀館這塊地，會先做停車場、綠地使用，中長期會積極搜集彙整地方意見需求，會針對台北市長期整體發展完整評估。

媒體也問蔣萬安未來一殯這塊地如何規畫，是否規畫長照醫療專區？或公私混合的商業設施等？蔣說，這些都在市府考量的方案，不管作為台北面對接下來高齡化、長照需求，當然目前這邊是市中心鬧區，都會聆聽地方聲音，做一個對台北市長遠發展有利的長遠評估。至於未來是否會徵收周邊的私人用地一併開發？蔣說，整塊地從西側、東北角是私地，確實整合是未來思考方向，但是不是徵收，會再整體評估。

對於一殯正式拆除後，二殯的殯葬量能、還有周邊交通？蔣萬安今天也說，二殯二期工程完工之後，禮廳總數有28廳，比一殯加二殯原本禮廳加起來21廳還多，冰櫃也增加300櫃位總數有1314櫃位，整體看量能是夠的。

不過蔣提到，一殯整合到二殯，還是會有過渡期，包括禮廳開放到24廳，還有交通等，會持續關注、追蹤各項問題，也會要求民政局殯葬處、交通局等，相關單位，對於銜接的過渡期，可能發生各項狀況，必須會即刻改善精進。

60年一甲子歷史的台北市立第一殯儀館今天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬...
60年一甲子歷史的台北市立第一殯儀館今天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安、副議長葉林傳、在地民代、里長出席見證拆除的歷史性一刻。(記者蘇健忠／攝影)
殯葬處也象徵性將走過一甲子的「景行廳」銜牌卸下，代表第一殯儀館正式走入歷史。(記...
殯葬處也象徵性將走過一甲子的「景行廳」銜牌卸下，代表第一殯儀館正式走入歷史。(記者蘇健忠／攝影)
60年一甲子歷史的台北市立第一殯儀館今天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬...
60年一甲子歷史的台北市立第一殯儀館今天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安、副議長葉林傳、在地民代、里長出席見證拆除的歷史性一刻。(記者蘇健忠／攝影)

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