台灣一甲子第一殯儀館走入歷史 蔣萬安見證景行廳卸銜牌

殯葬處也象徵性將走過一甲子的「景行廳」銜牌卸下，代表第一殯儀館正式走入歷史。(記者蘇健忠／攝影)

60年一甲子歷史的台北市立第一殯儀館今(12)天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，市長蔣萬安、副議長葉林傳、在地民代、里長出席見證拆除的歷史性一刻，殯葬處也象徵性將走過一甲子的「景行廳」銜牌卸下，代表第一殯儀館正式走入歷史。

目前北市殯葬處規畫，拆除工程明天正式動工，預計花費5個月，11月拆除完成，將先做停車場及綠地開放使用。

對於周邊居民盼了幾十年的拆一殯，終於在任內開拆，蔣萬安今天受訪說，第一殯儀館從國民53年完工，到現在已經走過一甲子，在這過程中，它確實陪伴很多往生者走過人生最後一哩路，在此謝謝同仁、殯葬業者來協助家屬，充滿無限思念，當然一殯隨著二殯二期工程完工，正式功成身退，走入歷史，接下來第一殯儀館這塊地，會先做停車場、綠地使用，中長期會積極搜集彙整地方意見需求，會針對台北市長期整體發展完整評估。

媒體也問蔣萬安未來一殯這塊地如何規畫，是否規畫長照 醫療專區？或公私混合的商業設施等？蔣說，這些都在市府考量的方案，不管作為台北面對接下來高齡化、長照需求，當然目前這邊是市中心鬧區，都會聆聽地方聲音，做一個對台北市長遠發展有利的長遠評估。至於未來是否會徵收周邊的私人用地一併開發？蔣說，整塊地從西側、東北角是私地，確實整合是未來思考方向，但是不是徵收，會再整體評估。

對於一殯正式拆除後，二殯的殯葬量能、還有周邊交通？蔣萬安今天也說，二殯二期工程完工之後，禮廳總數有28廳，比一殯加二殯原本禮廳加起來21廳還多，冰櫃也增加300櫃位總數有1314櫃位，整體看量能是夠的。