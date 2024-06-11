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端午不立蛋 屏東佳冬立800顆大西瓜 場面壯觀

記者劉星君、謝進盛、陳雅玲／台北11日電
屏東佳冬暌違四年復辦端午立西瓜，石光見地區立起800顆大西瓜，場面壯觀。（記者劉星君／攝影）
屏東佳冬暌違四年復辦端午立西瓜，石光見地區立起800顆大西瓜，場面壯觀。（記者劉星君／攝影）

昨天端午節，中午許多地方依習俗舉辦取午時水、立蛋等活動，台南善化慶安宮開啟逾300年歷史的荷蘭井讓民眾取午時水除穢氣，雲林縣二崙赤法宮及北港朝天宮旁的龍井都吸引民眾大排長龍取水，雲林縣長張麗善也與小朋友一起挑戰立蛋；屏東縣佳冬鄉則封街舉辦立瓜活動，800顆大西瓜齊立，場面壯觀。

台南善化慶安宮前一早就熱鬧滾滾，廟方發送500份應景的艾草、菖蒲及800個龍身造型香包讓信眾驅蟲避邪，上午11時15分循古禮向媽祖上香祈福，隨後開啟中山路的荷蘭古井，汲水供信眾取午時水，廟方提醒午時水僅能除穢不得飲用，現場也安排立蛋、吃西瓜比賽，哨音響起多名參賽婦人不顧形象大口吃西瓜，幾秒後已經啃剩西瓜皮，逗得滿場笑聲。

雲林縣二崙赤法宮也開放民眾取午時水，並邀小朋友立蛋同樂，廟方指出，建廟時鑿一口深近300公尺的井，水質清澈，檢驗送生菌指數低，台北、台東等地信眾專程來取水。

廟方也在廟口辦立蛋活動，張麗善與小朋友挑戰立蛋，輕晃幾下將雞蛋立起，張麗善分享，搖晃雞蛋能讓蛋黃略微下沉，增加成功立蛋機會；北港朝天宮旁一口已300多年歷史的龍井，每年端午都吸引民眾排隊取水，昨天也是大排長龍。

屏東縣佳冬鄉暌違四年恢復舉辦端午立西瓜活動，昨在石光見地區封街舉辦，現場有800顆大西瓜，眾人齊聚立瓜，大西瓜一一立起，場面壯觀，眾人也在西瓜寫下祝福，農糧署指出，佳冬鄉素有「西瓜原鄉」美稱，是培育西瓜苗主要生產地區，全台有八成瓜苗出自石光見地區。

端午節 雞蛋

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