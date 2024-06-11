東部國旅冷 宜蘭也成受災區 交長調整振興政策

花蓮端午連假住房率僅剩一成二，市區街道車輛不多，相當冷清。（記者王思慧／攝影）

端午節 三天假期是0403大地震後今年唯一一個連假，宜花東地區人潮不如往年，旅宿空房不少，台東池上伯朗大道、金城武樹等熱門景點拍照不必排隊，業者苦笑「旅遊品質變好了」，與屏東琉球、恆春半島等景點大批人潮湧入，冷熱兩樣情。交通部長李孟諺說，因連假短、天氣不穩影響出遊，政策會再盤點、調整，也鼓勵大家暑假到花蓮旅遊。

本報系聯合報報導，觀光 業者說，端午連假首日，蘇花、南橫公路都有落石影響交通，遊客會怕，相形之下，桃園、台中及高雄等地都有划龍舟等大型活動，花東線因此較不受青睞。

台東縣交觀處長卜敏正說，暑假人潮較多，6月是台東觀光淡季，但端午連假各景點人潮確實不如以往，綠島往年湧入四、五千人，這次僅3000多人，但已比前陣子顯著回流。縣府除宣導「台東沒受損，請遊客放心出遊」，也推出獎勵方案，本月入住台東合法旅宿即可抽現金等大獎。

以前清水地熱煮蛋池的四周都會圍滿煮蛋人潮，但這次端午節連假卻顯得冷清。（圖／民眾提供）

宜蘭縣政府統計縣轄風景區，今年端午連假遊客比去年少約兩成五，以前最熱門、假日塞爆且必須啟動車流總量管制的清水地熱園區，人潮只有去年的一半。

蘇花路廊不見車潮，車流量比去年同期少七成，花蓮旅宿業者估計，端午連假住房率剩下一成二，與往年八、九成相去甚遠。

反觀屏東琉球、恆春半島前兩天住房達八成，連假首日琉球鄉登島人數達1.4萬人；恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽說，端午連假住房率不錯；台南市國華街商圈連假人潮多，知名店家更是大排長龍。

李孟諺說，為讓花蓮從震災後振興，中央推出觀光振興方案等政策，會根據花蓮旅遊住宿狀況，盤點、調整政策。

台北中國時報報導，交通部6月對花東國旅祭出住宿補貼，但端午連假不見起色，業者憂7、8月幾乎確定慘下去，衝擊遠大於新冠肺炎疫情。另宜蘭此次連假旅客腰斬，業者與縣府盼向中央爭取納入旅遊振興補助，交通部長李孟諺回應，先視後續訂房狀況，滾動調整政策。

宜蘭觀光協會理事長王文新說，0403花蓮大地震 ，宜蘭雖然幾乎沒有地震，連帶成為觀光受災區，端午連假住宿率與去年相比整整滑落近四成。

王文新抱怨說，宜花東為東部觀光廊帶，中央振興觀光旅遊補助有花蓮、台東，不滿為何宜蘭沒有納入，盼能納入振興方案。

對此，李孟諺表示，除宜蘭既有活動外，後續會增加推廣補助項目，並視訂房狀況滾動調整。