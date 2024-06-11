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台18歲平均身高 男變矮女長高 醫：肥胖影響生長

記者鄒尚謙／台北11日電
衛福部國健署統計發現，近十年來台灣男性平均身高愈來愈低。圖非當事人。（記者許正宏／攝影）
衛福部國健署統計發現，近十年來台灣男性平均身高愈來愈低。圖非當事人。（記者許正宏／攝影）

衛福部國健署統計，2013至2016年，台灣18歲男性身高平均值為173.3公分，2017至2020年則為172.1公分，變矮1.2公分；女性同期的平均身高，反而增加0.5公分。由於國健署發現，國小、國中學童肥胖盛行率，男性皆大於女性，專家認為，肥胖恐是影響男性生長表現的原因之一。

台灣兒科醫學會理事彭純芝說，近年醫界討論，兒童長期攝取高熱量飲食等不良飲食習慣，加上熬夜等生活作息改變，並常使用3C產品、不運動，造成肥胖盛行率逐年增加，進而影響身體生長激素分泌。

開業皮膚科醫師周宛儀也表示，近年兒童早熟發生率明顯上升，多受到環境荷爾蒙、營養過剩、肥胖、生活壓力等因素影響，其中性早熟為最明確成因。曾有名六歲胖男孩，因兒童痤瘡就醫，經骨齡檢驗，結果竟已是11歲，如此性早熟狀況，生長板恐提早密合，導致生長發育受影響。

台灣兒科醫學會前理事長李宏昌說，女孩八至十歲、男孩十至11歲，正是荷爾蒙分泌生長激素的預備期，家長應開始注意，除為孩子補充鈣質，還要增加維生素Ｄ、維生素K2，以幫助生長。彭純芝說，兒童長高需有充足睡眠，並攝取足夠維生素Ｃ，減少高熱量油炸食物，透過運動促進維生素Ｄ與鈣質轉換，才能夠順利生長。

至於國健署國民營養健康調查發現，2013至2016年，台灣18歲女性的身高平均值為160.7公分，2017至2020年平均身高為161.2公分，增加0.5公分，與男性情況大相逕庭。

李宏昌說，過往女孩子被教導要文靜，家長多鼓勵從事室內活動而非戶外運動，隨著性別刻板印象逐漸減少，許多家長鼓勵女兒多運動，當女性開始運動、營養均衡後，身高便愈來愈高。

國健署社區健康組研究員陳麗娟說，教育部統計，每三位兒童就有一位體重過重或肥胖，今年1月公布「營養及健康飲食促進法」，將依法訂出校園營養基準、監測標準進行研究，以利後續營養推動。暑假將至，提醒家長應讓學童維持良好生活型態，多攝取天然原形食物，減少含糖飲料、規律運動、減少久坐。

教育部

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