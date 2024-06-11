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營養午餐廚餘6都日逾1公噸 專法多年仍牛步

台灣新聞組／台北11日電
六都營養午餐每日廚餘量 製表／都會地方中心
六都營養午餐每日廚餘量 製表／都會地方中心

學校營養午餐常遭學生詬病難吃，造成剩食浪費，六都近三年每天平均廚餘量逾一公噸，新北甚至可高達九公噸，以一個學生每餐約500公克計算，光一個台北市每天倒掉3000多名學生一餐飯。剩食多也困擾餐盒業者，業者盼環境部立法限定廚餘減量規範，但教育部擬針對營養午餐訂定專法，喊了多年依舊牛步。

北市前年因疫情部分停課，廚餘日均量1.28公噸，一年256公噸廚餘以最大型廚餘桶容量150公升來裝，一年疊起來相當於3.29座台北一○一大樓；去年北市每天增加到1.51公噸廚餘要倒掉。

新北去年日均廚餘量9.1公噸，一年製造1800公噸廚餘。新北教育局指出，去年各校剩食量已下降。

台南近三年營養午餐每日廚餘量平均1.8公噸，南市教育局最近調查282所國中小午餐滿意度，剩食原因如太油或太鹹、肉太硬、會辣、青菜會苦和菜色不喜歡等。桃園去年廚餘日均量1.3公噸，教育局不諱言，廚師廚藝能力不同，大量製作的口味也難以「客製化」，常讓學生挑食。

台南張姓教師說，有好的營養師，若沒好的廚工搭配，味道會差一截；他孩子常說營養午餐不好吃，換了廚工後抱怨就減少。

中華民國餐盒公會理事長陳明信說，剩食與台灣人重油、重口味、大魚大肉飲食習慣有關，要透過菜單調整以迎合孩子口味「是不可能的」；讓孩子不挑食應從教育下手，教育營養觀念，讓營養午餐更具意義。

兒童福利聯盟文教基金會、大享食育協會曾在國發會公共政策網路參與平台發起「學校營養午餐亂象多，亟需專法監督管理」連署，呼籲制訂營養午餐專法，超過5000人響應；兒盟處長黃韻璇建議改革制度面、法律面，解決營養午餐美味度不夠、湯湯水水等問題才能有效減少廚餘。

教育部擬針對營養午餐訂定專法，喊了多年依舊牛步；農業部前端食材、教育部食農教育、環境部零剩食等，若無法規，常常「上有政策，下有對策」，學校每天回報數字交差了事，無法真正落實廚餘減量。政府不能只用減法，把廚餘視為去化垃圾，應用加法，設法把「廚餘變資源」，才能永續再利用。

教育局 教育部 中華民國

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