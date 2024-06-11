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家被震歪都更路迢迢 危樓未強制補強 住戶憂居住安全

記者林麗玉、林佳彣、王燕華、葉德正、李成蔭／台北11日電
台北市新隆國宅四年多前被判定為海砂屋，花蓮地震造成屋內、外牆損壞加劇，天花板腐蝕的鋼筋裸露。（記者侯永全／攝影）
台北市新隆國宅四年多前被判定為海砂屋，花蓮地震造成屋內、外牆損壞加劇，天花板腐蝕的鋼筋裸露。（記者侯永全／攝影）

4月3日花蓮大地震喚起不少人對九二一大地震的驚恐，震後一連串大小餘震，似乎提醒人們別再忘記建物結構耐震的重要，都更的詢問度也明顯多了不少，但盤點官方提出的各項誘因，對照實務運作的坎坷，不論耐震補強或危老重建，官員、專家都認為，居住安全依然路迢迢。

這次花蓮強震中，台北市受災最嚴重的中華路二段南機場十連棟的住宅，就貼出紅單，49戶被迫撤離，後經一樓支撐多根Ｈ型鋼後，短短三天就降為沒有立即危險的黃單，讓住戶回家。

整宅二樓的陳姓夫婦地震當天就逃回老家住，陳妻嘆「我們連一天都不敢住，再來一次強震，誰能保證不出事？」另一住戶徐小姐把彈珠放地上，彈珠快速滾向另一側，她說，「這個家明顯已震歪了。」

另外台北市新隆社區四年前被判為海砂屋，也在這次強震後損壞更加嚴重，部分弱勢住戶想搬卻無力離開。

新北市土城區明德路、延吉街也成地震重災區，看到梁柱明顯裂開，市府貼黃單要住戶修繕，但緊急補強的Ｈ型鋼歷經幾次餘震也已變形，「這種房子修好誰敢住？」住戶都盼政府幫忙早日重建才是正辦。

「耐震補強的主要關卡在錢。」花蓮這次強震造成75件建築紅單戶、72件黃單戶，縣府鼓勵受災戶修繕補強，但設計監造就要四、五百萬元台幣，政府雖有補助，住戶負擔仍沉重。結構技師公會全國聯合會災害防救委員會主委江世雄說，政府列管危險建築，只要求黃單建築「修復」，未強制「補強」，多數住戶聽到自己也要出錢，根本都不去申請，應該立專法要求才有用。

由於制度面不要求補強、揭露建築耐震程度，住家是否耐震向來成謎，只能等地震驗收。有學者呼籲政府主動出擊，全面評估建築耐震力，找出耐震不足的建物，以精準執行補強及都更；但房產業和官員都直言，揭露房屋耐震力會影響房價，既不能發布資訊，民眾恐會強烈抗拒。

北市屋齡超過30年房屋占七成，新北則占四成五，均屬都更熱區，危老住宅居民也期盼加速都更，但房產業者以近年平均核發住宅拆除執照件數計算，台北、新北要讓老屋全數更新，至少各要花380年及1133年。

都更不僅龜速，且多年來的都更以單棟改建居多，理想中的「街廓型都更」少之又少，問題出在住戶整合不易。台北市復興南路的登峰大樓在九二一大震後被貼黃單，都更的旅程整整走了近四分之一個世紀，住戶感歎，整合之路真的太漫長了。

「都更的核心考驗是人性。」官員感慨，住戶不只想一坪換一坪，最好政府多給容積，免費送停車位更好。台北市副市長李四川說，一坪換一坪是政府過去喊的口號，現在很難做得到，也成了亟需破除的障礙與魔咒。另外，都更期間弱勢住戶安置也是問題。

花蓮大地震 房價

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