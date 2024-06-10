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王小帥黑歷史被掀 遭北影撤評審主席

記者黃保慧／台北10日電
王小帥發出聲明。(圖／取材自微博)
王小帥發出聲明。(圖／取材自微博)

台北電影節日前公布由中國大陸導演王小帥擔任「國際新導演競賽」評審團主席，只不過他過去對已故新銳導演胡波創作上的暴力言語被翻出，引來不適任此職務爭議，台北電影節也回應「已另覓人選」，王小帥面對爭議，也發文自清。

第26屆台北電影節日前公布「國際新導演競賽」評審團主席由柏林銀熊獎得主王小帥擔任，將與其他5位經歷豐富的國際影人一起選出「最佳影片」及「評審團特別獎」；王小帥資歷沒話說，但他過去擔任胡波榮獲第55屆金馬獎最佳劇情片「大象席地而坐」製作期間，和製片老婆劉璇嚴重壓迫胡波，被指是胡波自縊的主因，當時更流出王小帥的訊息，內容直批對方的作品「很糟很爛」、「我的聲望也更不希望看到費了那麼多心血的東西如此之爛，我要臉。但可怕的是你如此貪念不自知」，並要求胡波將4小時電影縮短至2小時，王小帥對於這些指控從未公開回應，不過他在胡波過世後推出的新作「地久天長」，片長超過3小時，直接自打臉。

由於過去的事再被翻出，王小帥被質疑是否適任「國際新導演競賽」評審團主席，台北電影節回應，「北影吸收各方意見反思後，決定取消對王小帥導演的評審邀請，之後將另覓評審團主席。」面對外界指控取消原因和已故導演胡波自縊事件有關，王小帥也在微博發出聲明，為自己辯白。

他表示，「胡波去世引發的一系列對我的傳聞和攻擊均為不實。從事發到現在，我個人一直保持沉默且謝絕所有媒體對此事的採訪，是不願見到他身後依然紛紛擾擾，當時積極與其他投資方共同商議一致後，決定將作品的全部版權贈予其父母，但仍無法讓一些利益關聯方停止對我的造謠和污衊，也因此產生網絡上對我大量的人身攻擊以及斷章取義，包括此次」。

其次，台北影展一向保育導演，邀請我本意也是為了促進兩岸電影交流，絕無可能僅因無端猜忌和檢舉取消邀請，希望台北影展順利舉辦，期待更多優秀的華語作品。

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