黃埔軍校百年校慶 校史特展解構辦校時空因素

黃埔建校百年特展呈現九個不同主題。(記者洪哲政／攝影)

台灣陸軍官校6月16日黃埔建校百年校慶，在校史館舉行校史數位展，展區內容記載當年黃埔軍校成立的時空背景，是1922年時任中華民國 非常大總統及陸海軍大元帥孫中山，遭到粵軍總司令陳炯明在廣州叛變，造成他幾陷危難，因此認為軍人缺政治訓練，無法成為革命軍，於是他募資成立黃埔軍校，成為國民政府堅實的軍事後盾。

陸軍官校6月16日黃埔建校百年校慶當日，下午將開放營區供民眾參觀，校史館舉行黃埔建校百年特展中，特別安排新式數位互動展區，呈現黃埔建軍歷史。賴清德 總統當日將參觀展場。

陸軍官校表示，校慶當天校區中正堂將舉行埔光聯展暨建校百年特展，以「黃埔百年，國祚綿延」為主題，透過埔光聯展及建校百年特展之展出，呈現先烈志士為國犧牲奉獻的榮耀與傳承。埔光聯展區分埔光美展、文藝金像獎展及郵展等三展區；黃埔建校百年特展則在校史館以數位互動等四個展區，呈現有關黃埔在中國大陸建校歷史、遷台、台海光榮戰役等9個不同主題。校慶當日將安排賴清德總統觀展。

數位特展中可供翻閱的電子屏幕，還能查詢陸軍官校各期學業成績前三名的名單與部分學生照，目前身型微微豐腴、被外界稱為文人部長顧立雄左右手的國防部副部長徐衍璞，就列名其間，並附有當年學生照。陸軍官校52期的徐衍蒲當年是全期第2名畢業，學生照中他穿著典禮服持指揮刀的影像，今昔對照趣味橫生。

數位展中資料記載黃埔軍校成立的時空背景指出，民國創建之前，孫中山先生早有創辦軍事學校，培養革命幹部的實踐，如清光緒29年、西元1903年首在日本 東京創辦「青山軍事學校」聘用日本軍官日野雄藏等為教官，培訓革命幹部；民國成立後，又先後於美國、日本等地創辦飛行學校等。民國初年,雖有保定陸軍年官學校、雲南講武堂等多所軍校，但專業官欠缺愛國意識，無法承擔救國重任。民國11年6月16日，粵軍總司令陳炯明在廣州叛變，時任中華民國非常大總統及陸海軍大元帥孫中山先生幾陷危難，更感軍人欠缺政治訓練，始終不能成為真正意義上的革命軍，對建立新式軍校與軍隊更感殷切。

記載表示，黃埔軍校成立之初，當時各省軍閥，因懼該校發展，極力阻止招生，貴州軍閥周西成甚至限制青年出境；外國政府也企圖顛覆革命政府，內有陳烟明叛軍及滇桂軍盤據，使辦校倍感困難。當時創校經費，雖經國民政府財政委員會決議，每月由廣東州公安局、市政廳等機關支領，但常被軍閥阻撓；黨代表廖仲愷須向軍閥楊希閔、劉震寰借款，艱苦情形，不言可喻。最初的辦公地點，甚至是在總理孫中山先生的座船「大南洋」上。