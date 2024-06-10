剷平垃圾山 新竹、南投擬建焚化廠 桃市府建議跨區合作

垃圾山遍布全台，被立委戲稱儼然是「台灣新百岳」；圖為南投草屯鎮掩埋場，垃圾堆積如山。（本報資料照片）

本報系聯合報獨家報導「垃圾百岳」遍布全台，政府無計可施，桃園市府建議跨區合作；新竹、南投兩縣決定自建焚化廠解決；雲林縣府要轉型為農廢再生能源中心，預計2026年可剷平現有垃圾山。環境部長彭啟明昨天表示，垃圾問題需要中央與地方齊心協力處理，目標四年內解決垃圾裸露堆置問題。

環境部指出，台灣自2017年起24座焚化廠進入整改期，部分垃圾需進掩埋場處理，雖衛生掩埋是處理方式之一，但大部分縣市認為暫置只是過渡時期，仍期待可盡速焚化，造成堆置情況。環境部2017年至今已協助地方活化109萬立方掩埋空間，並完成64萬噸垃圾打包，並已訂定至2027年掩埋場四年精進整理計畫，目標完成76萬噸掩埋及8萬噸打包目標。

焚化量能部分，雖焚化爐整改期要持續到2030年，但垃圾進掩埋場處理的需求自今年起不再增加，全台垃圾焚化量能從今年的681萬噸，預估到2027年可提高到29座廠的700萬噸，中央有更多調度能量協助地方去化垃圾。

南投日產250公噸垃圾，委外處理緩不濟急。縣長許淑華表示，已積極尋覓焚化廠場地，盼縣民支持，解決垃圾問題；縣府想興建日處理量500公噸的焚化爐，要一次徹底消化縣內垃圾量，也能處理事業廢棄物，後續將營運盈餘用來補助或獎勵縣內資源回收，並將縣民垃圾處理費降到最低。

雲林縣日產320公噸垃圾，因焚化爐環評未過未能啟用，估計堆存約17萬公噸，近年縣府引進零廢棄資源化系統（ＺＷＳ），也建置移動式分選產製系統，每日可去化450公噸，預估2026年可剷平現有垃圾山，且可消化未來垃圾。

住竹縣新豐掩埋場附近的竹北市尚義里長曾福說，即使焚化廠蓋好，垃圾慢慢化去，但還是會有新的空汙、落塵、垃圾水問題，三年多前向縣府爭取比照雲林麥寮六輕廠，提供里民每年一次健檢，當時縣府允諾，到今天還是沒結果，希望縣府運用回饋金幫當地居民建置基本設施，帶動經濟和人流。

竹縣環保局表示，正研議訴求可行性，但垃圾去化無法具體給出解決期限，已加強宣導資源回收及垃圾減量，並執行跟車破袋稽查。