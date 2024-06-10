黃埔百年校慶16日舉行 踢正步恐成絕響

因應黃埔百年校慶，女性官校生首次編成正步連，實施分列校閱。圖為女軍校生連隊以「端背槍」姿勢，預演向三軍統帥致敬。（記者洪哲政／攝影）

陸軍官校16日將舉辦黃埔軍校創校100周年慶祝活動，三軍官校及國防大學各學院組成的18個學生連，將參與分列式並「踢正步」，由於國防部 長顧立雄已宣布，國軍包含軍校生將不再踢正步，16日的正步操演恐成絕響。

來源：聯合新聞網

中央社報導，年適逢黃埔軍校建校百年，位於高雄鳳山、承襲黃埔軍校傳統的陸軍官校，今年擴大舉辦校慶活動，並已在近日舉行預演。國軍規畫，參與此次分列式的隊伍，由陸、海、空軍官校及國防大學政戰、管理與理工學院等六所軍事院校學生組成，總共編成18個連。

陸軍說明，閱兵暨分列式時以陸官軍樂隊為首，並由國旗隊、陸官「黃埔、南京、成都、鳳山」等四時期服飾展車隊、聯合校旗隊、各校學生連的順序接受校閱。

陸軍指出，陸官學校軍樂隊由多種樂器組成，平日除負責校內各項典禮儀程，也積極參與校外各項表演與競賽，而在今年全國學生音樂比賽中，陸軍官校軍樂隊更榮獲「優等」佳績。

另外，此次安排18個學生連參與分列式，其中國防大學女性官校生組成兩個正步連參與「踢正步」，雖然過往也有女性官校生接受正步校閱紀錄，但編成兩個連的兵力實為首次。