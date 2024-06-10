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台軍方女力占比升至16.9% 1中將3少將軍階漸高

記者程嘉文／台北10日電
近三年國軍女性比率 製表／程嘉文
近三年國軍女性比率 製表／程嘉文

國軍現有多少女性官兵？國防部最新數據顯示，今年初比率為16.9%，代表現有女性軍人總數，約為2萬8000人。其中女性比率最高的空軍，已突破兩成。上校以上高階幹部，約有160人。

值得注意的是，女性軍官與士官的比率持續上升，女性士兵卻由14.5%降到13%，少了約700人。從招募狀況也可看出，前幾年軍方經常利用超額招收女兵，填補男兵招募不足的缺口，如今這種現象已經不再。

依國防部向記者提供的數據，目前女性比率為16.9%，相較三年前15.6%，高了1.3個百分點。陸海空三軍的女性都呈現上升趨勢：陸軍由14.2%升至15.2%，海軍由13.9%升至15.3%；女性比率最高的空軍，由18.2%升至20.5%。

女性在軍中階級也逐漸升高，上校以上高階軍官的女性比率，三年前為4.9%，如今是5.7%，推算約為160人。三年前有兩位現役女少將，如今是一位中將、三位少將。

若依階級來看，官士兵三大區塊，目前女性各占17.3%、18.3%、13%。與三年前相較，軍官增加2.6個百分點，士官增加1.6個百分點，士兵却下降1.5個百分點。

男女兵招募情形 製表／程嘉文
男女兵招募情形 製表／程嘉文

從近三年志願役士兵招募狀況也可看出端倪：2021年原計畫招募919位女性士兵，最後招了1829人，幾乎加倍，也彌補男兵招募不足的缺額，總募得人數因此比預計數字還多了688人。然而「超收女兵補男兵」的情況，近兩年明顯減少：前年度女兵計畫招募1161人，實際募得1374人，超收18%；去年度女兵計畫招募1232人，實際募得1263人，僅超收2.5%。

陸軍官校6月16日舉辦「黃埔建校百年校慶」，6日進行第一次全程預演。陸軍官校、國防大學女學生首度編成九乘十的正步連方隊，進行距離長達100餘公尺、每分鐘須行進102步的正步行進，以端背槍姿勢向三軍統帥致敬。

不過，新任國防部長顧立雄日前以「不符合戰訓本務的形式主義」為由，宣布取消國軍踢正步與刺槍術的訓練，因此，這是中華民國女性軍校生首次編成正步連實施分列校閱，也將是最後一次。

國防部 中華民國

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