高達84萬噸 垃圾百岳布全台 水汙染、飄惡臭

各地垃圾山成環境的不定時炸彈，新竹縣新豐掩埋場五年發生71次自燃火災，空汙與臭味讓周邊居民苦不堪言。(圖／竹縣消防局提供)

綠色和平組織統計全台至少有100座垃圾暫置場，60處距學校不到兩公里，八處鄰近水源保護區；截至去年底，環境部統計全台打包的暫置垃圾達84萬噸，一座座垃圾山遍布全台，被立委戲稱儼然是「台灣新百岳」，環境部新任部長彭啟明則稱，要再等12年才能全數去化。

綠色和平團隊根據衛星影像及實地走訪估計，全台至少存在100座垃圾暫置場，且平均各縣市至少有一座，「垃圾百岳」因長期堆積垃圾去化不掉，有的已堆到二、三層樓高，且飄出惡臭，成了台灣最不堪入目的天際線。

環境部統計也顯示，近五年一般廢棄物總量已從983萬噸，成長至去年的1131噸。暫置垃圾量也從20.8萬噸，倍增至去年底的84萬噸，屢創新高。

燒不掉、埋不了的垃圾愈堆愈多，堆成的新百岳成環境的不定時炸彈。新竹縣就有新豐、竹東兩處掩埋場共暫置22萬噸垃圾，其中2萬噸已暫時打包存放，但新豐掩埋場五年來自燃火災高達71次，讓周邊居民和下風處的新竹科學園區叫苦。

「很諷刺，我們在竹科的護國神山群上班，卻要與垃圾山為鄰。」新竹的黃姓工程師說，新豐掩埋場就在竹科的上風處，這兩年不斷有火警造成空汙，5月也有芎林廢木材堆置場火警，連續一周的空氣都是燒焦味，很多同事家中長期都不敢開窗，空氣清淨機已是標配。

「一個新竹，兩個世界」，竹縣竹北市尚義里長曾福說，該里2000多人與新豐掩埋場僅一線之隔，長期深受其害；早年垃圾水汙染井水，「很像咖啡 ，很惡心」，後來有自來水，又受垃圾臭味、火災空汙之苦，天天被迫開冷氣很耗電，蠅蟲也滿天飛，每年都要爭取經費買黏蠅板及社區消毒。

新豐鄉公所表示，該場成立近30年來，垃圾幾乎有進無出，掩埋場收的是全縣一半垃圾量，長期堆置確實無奈，尤其堆六年以上的舊垃圾會產生沼氣，很容易引發自燃。