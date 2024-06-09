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高達84萬噸 垃圾百岳布全台 水汙染、飄惡臭

台灣新聞組／台北9日電
各地垃圾山成環境的不定時炸彈，新竹縣新豐掩埋場五年發生71次自燃火災，空汙與臭味讓周邊居民苦不堪言。(圖／竹縣消防局提供)
各地垃圾山成環境的不定時炸彈，新竹縣新豐掩埋場五年發生71次自燃火災，空汙與臭味讓周邊居民苦不堪言。(圖／竹縣消防局提供)

綠色和平組織統計全台至少有100座垃圾暫置場，60處距學校不到兩公里，八處鄰近水源保護區；截至去年底，環境部統計全台打包的暫置垃圾達84萬噸，一座座垃圾山遍布全台，被立委戲稱儼然是「台灣新百岳」，環境部新任部長彭啟明則稱，要再等12年才能全數去化。

綠色和平團隊根據衛星影像及實地走訪估計，全台至少存在100座垃圾暫置場，且平均各縣市至少有一座，「垃圾百岳」因長期堆積垃圾去化不掉，有的已堆到二、三層樓高，且飄出惡臭，成了台灣最不堪入目的天際線。

環境部統計也顯示，近五年一般廢棄物總量已從983萬噸，成長至去年的1131噸。暫置垃圾量也從20.8萬噸，倍增至去年底的84萬噸，屢創新高。

燒不掉、埋不了的垃圾愈堆愈多，堆成的新百岳成環境的不定時炸彈。新竹縣就有新豐、竹東兩處掩埋場共暫置22萬噸垃圾，其中2萬噸已暫時打包存放，但新豐掩埋場五年來自燃火災高達71次，讓周邊居民和下風處的新竹科學園區叫苦。

「很諷刺，我們在竹科的護國神山群上班，卻要與垃圾山為鄰。」新竹的黃姓工程師說，新豐掩埋場就在竹科的上風處，這兩年不斷有火警造成空汙，5月也有芎林廢木材堆置場火警，連續一周的空氣都是燒焦味，很多同事家中長期都不敢開窗，空氣清淨機已是標配。

「一個新竹，兩個世界」，竹縣竹北市尚義里長曾福說，該里2000多人與新豐掩埋場僅一線之隔，長期深受其害；早年垃圾水汙染井水，「很像咖啡，很惡心」，後來有自來水，又受垃圾臭味、火災空汙之苦，天天被迫開冷氣很耗電，蠅蟲也滿天飛，每年都要爭取經費買黏蠅板及社區消毒。

新豐鄉公所表示，該場成立近30年來，垃圾幾乎有進無出，掩埋場收的是全縣一半垃圾量，長期堆置確實無奈，尤其堆六年以上的舊垃圾會產生沼氣，很容易引發自燃。

清大環科所長周秀專直言「科技首都不應該是如此」，竹科有很好的廢水處理廠，但供應大新竹飲水的水源上游卻被嚴重汙染，民眾每天都要喝水，是健康的一大威脅。

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焚化廠量能減 全台長出垃圾山 製表／都會地方中心
環團統計全台至少有100座垃圾暫置場，垃圾山遍布全台，被立委戲稱儼然是「台灣新百...
環團統計全台至少有100座垃圾暫置場，垃圾山遍布全台，被立委戲稱儼然是「台灣新百岳」；圖為南投草屯鎮掩埋場，垃圾堆積如山。(記者賴香珊／攝影)

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