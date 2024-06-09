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雙北罰款追不回 警局：持續努力

記者楊正海、張曼蘋／雙北9日電

警方開立罰款包括交通違規、取締攤販和3、4級毒品等，但罰款追討不易，台北警局統計超過6千萬（台幣，下同）未繳，新北欠繳更逾4億；警方指出，會開懸帳處理會議，會盡最大努力追款，限期未繳也會送行政執行署執行。基層員警建議，應成立裁決所，統一追討。

北市警局去年和前年總決算中，2022年歲入罰款轉入數7468多萬元，僅收到1459多萬元，占轉入數19%，其中註銷數2766萬7773元，繼續保留迄今追討的有3242萬2823元。新北警局累計開罰17億餘元，未繳納約4億餘元，也將繼續追討。

北市欠繳大戶金額累積達50萬元以上的就有24人，其中以未依規定設攤居多，甚至有人辦假離婚，讓公務員追不到錢。議員楊植斗表示，應去了解是否有惡意脫產，否則實際上卻繼續吃香喝辣，警局應盡最大努力把錢追回來。

北市警局坦言，註銷部分，大多是罰款超過法定時效5年，大多以吸食3、4級毒品的罰款占最多，追繳不成改為債憑證；警局每兩個月會開懸帳處理會議，針對應收未收或債權憑證部分，會定期追蹤財產狀況，一有財產就會執行。所以雖然只是帳上註銷，取得債權憑證還是會持續清查追繳。

新北警局表示，新北並無改債權，但對逾期未繳納罰鍰案，將由新北各分局催繳，未依限繳納者，將清查義務人財產後，移送行政執行署執行，另將定期查核各義務人財產，以利後續再移送。

基層員警指出，目前警察局、刑警大隊、交通大隊、分局依不同法律規定，都會開立處分、罰單，例如警局針對自製獵槍處罰、當鋪，或是刑警大隊針對3、4級毒品裁罰、交通大隊針對慢車、行人、道路障礙、分局的社會秩序維護法裁罰等，項目繁多。

「每個單位各自催繳，承辦人若為同一人，業務繁重，乾脆不用追了。」基層員警坦言，各個單位繳費方式也都不同，追繳方式亦有差異，承辦人遇到受處分人不繳納罰款時，還得定期調閱其財產目錄、所得來源資料，移送至行政執行署，如果執行署不多加催繳，行政機關也沒轍，非常麻煩。

員警指出，若成立裁決所，針對不同處分統一律定繳納和追繳方式，會比各自追繳有執行率；不繳納罰款的人，行政執行署應該研議更有效催繳，例如降低信用評比，或限制使用公眾資源等才公平。

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