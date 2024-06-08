新聞評論／中捷砍人、新竹火災 勿只靠路人挺身

新竹殉職勇消告別式中，消防局、義消、婦宣等都前來致哀。（記者黃羿馨／攝影）

前一天台中才舉辦中捷英雄表揚會，隔一天就換成新竹的殉職勇消告別式；兩處畫面對比，令人感傷。曾幾何時，搭捷運 需有面對暴徒的準備，住豪宅竟如居險境。中捷的無差別攻擊，我們看到制伏凶手的勇士 ；不幸的是，新竹晴空匯火災卻是悲劇收場。意外中任何細節的疏忽，結局將是天差地別，台灣社會是否記取教訓？

鄭捷殺人事件讓台灣人餘悸猶存，記憶可能會淡忘，驚恐卻揮之不去；就在事件滿十周年的那一天，台中捷運再爆無差別攻擊事件，持刀凶嫌的模仿效應說是意外，更是巧合。台中市長盧秀燕頒獎肯定中捷的英雄，格外具有意義。長髮哥說，當時他也很害怕，但腦海中浮現動漫 《葬送的芙莉蓮》最打動他的一句話：「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」；當下他雖滿臉鮮血，但在害怕中仍鼓足勇氣「做該做的事」。短褲哥和長髮哥都坦言，「說不害怕，是騙人的」。

十年前的鄭捷事件，人們如驚弓之鳥。如今，民眾學會團結自保，長髮哥、短褲哥等人見義勇為。但他們不是天賦異稟的漫威英雄，大家都是血肉之軀；面對凶險，每個人的本能就是走避，能在恐懼中鼓起勇氣奮力對抗暴徒，才是真英雄。

被砍三刀的呂姓高中生當天缺席未領獎，呂父受訪時表示，「我們是受害者，不便參加頒獎，希望這個獎是最後一次，盼給市民最安全的交通工具」。父親的話如暮鼓晨鐘，只要民眾搭捷運仍然心存恐懼，就是現代社會的一大諷刺。

受傷的，不只是那天搭捷運的民眾，凶嫌家屬的身心也飽受煎熬。台灣政府必須建構起情緒障礙者的社會安全網，才能有足夠的防火牆。此外，捷運突發事故SOP、暢通急救通話系統，都刻不容緩，不能奢望每次出事都有英雄現身搏命。

新竹市晴空匯高樓華廈，燒出的則是打火英雄的悲歌。原以為只是平息豪宅大樓的一場小火警，三百多名住戶全數平安，卻有兩名消防員不幸葬送寶貴生命。殉職消防員呼救八次，卻遲遲才被聽見，那八聲是多麼聲嘶力竭、心力交瘁。原本深信同伴將即刻馳援，如同平常他們救民眾一般，沒想到這次等到的是濃煙和絕望，大悲無語，連火神也哭泣。

當天凌晨0時15分發出的求救訊號，因訊號接收不良，場外的現場指揮官花了10分鐘釐清受困人員身分，再派人搜救，遲至0時55分才尋獲二勇消遺體。兩人的氧氣瓶已消耗殆盡，最後脫下焦黑面罩，一氧化碳中毒死亡，家屬哭斷腸。

二位殉職勇消被移出火場時，身上的裝備救命器和名牌、吸鐵都還在衣服上。名牌連動著插銷，拔下插銷才能啟動救命器，一旦消防員靜止30秒無動靜，救命器警鈴即可自動啟動，顯然未貫徹消防標準作業程序。晴空匯也被查出多項消防缺失，包括排煙故障、防火門不符規格、管道間電線過於密集、防火填塞不確實等問題。

新竹市消防局長李世恭在記者會一邊爆哭提出各種說詞，也一邊不忘追查錄音檔洩密案。然而，再多眼淚都無法轉移焦點，查明真相遠比追究洩密更十萬火急。2015年桃園新屋大火、2018年高雄茄萣火災，都曾發生殉職消防員不在管制板上的疏漏。如今悲劇一再重演，難怪局長的眼淚被質疑是「鱷魚的眼淚」。

任何意外發生，「芙莉蓮的勇氣」不可能無所不在，必須要靠平日紮實的訓練和精實的檢查才能防止再次傷害。「今天哭泣、明天忘記」，代價若是無數條寶貴的生命，將是比悲傷更悲傷的故事。