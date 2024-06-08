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國中會考成績出爐 5A減…5C增

記者許維寧／台北報導
台灣國中教育會考公告成績，心測中心統計，今年1226人拿下寫作六級分，人數和占比都較去年略增。（本報資料照片）
台灣國中教育會考公告成績，心測中心統計，今年1226人拿下寫作六級分，人數和占比都較去年略增。（本報資料照片）

台灣國中教育會考7日公告成績，今年寫作測驗以「標題」為資訊，如包糕粽、銅板價等例，要求考生探究標題吸睛原因並提出看法。心測中心統計，今年1226人拿下寫作六級分，人數和占比都較去年略增，但仍有5119人抱蛋，人數創下近5年來最多，占比2.7%，更是7年新高。

心測中心主任陳柏熹表示，今年和去年寫作測驗均為無須訂題，但考生要讀懂題幹，很多學生級分不理想多是未先思考題目說明就寫，這也是近兩年常見的現象。建議考生仍需掌握理解、思考、表達等寫作關鍵步驟。

心測中心副主任曾芬蘭表示，今年五科拿下五Ａ的學生為17569人，比去年10807人相比略減，不過拿下五Ａ、寫作六級分有712人，和去年相比增加182人，但也有約1.2萬人拿下五科待加強Ｃ，比去年略增。

至於今年各科精熟等級比率，曾芬蘭說，仍以國文科達25%最高，其次為數學達24%，英文則為22%，社會和自然科均較低，分別為21%和17%；待加強等級以英文29%占比最高，其次為數學26%，自然科21%，占比最低者則為國文和社會，分別為13%和12%。

另外，今年寫作逾5000人零級分。高師大國文系教授李金鴦表示，低分群學生多是搞錯寫作任務而無法精準答題，如題幹給予六個示範標題，學生卻視為關鍵字，寫成逛動漫展、減肥經驗，都跟題幹要求無關；高分群考生則於取材、結構、遣詞造句上有一般以上水準，能具體闡述觀察和體悟，甚至延伸出社會觀察並剖析現象。

李金鴦舉例，有學生受「第一」、「爆款」等標題吸引，卻買了不實用的物品，因此反思，不聳動的標題已無法引起現代人的興致，但也導致真正的好物品、好消息遭埋沒。也有考生寫樸實的標題反而能展現真誠，且和內容更契合，反倒是讀者想獲得的體驗，更不會誤入標題陷阱。

李金鴦表示，數位原生世代對標題「帶風向」一事很有經驗，仍對寫作題目有感、取材豐富。完整閱讀引導文字、掌握題意後，可根據個人觀察或想法書寫，寫作具備開放性。

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