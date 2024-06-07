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北藝大校長再起爭議 疑發標案給兒子

記者許維寧／台北即時報導
外界指北藝大校長陳愷璜疑似內舉不避親，與標案承攬人有一等親關係。(本報資料照片)
外界指北藝大校長陳愷璜疑似內舉不避親，與標案承攬人有一等親關係。(本報資料照片)

國立台北藝術大學校長陳愷璜日前受訪時公開校長室裝潢，未料引起學生不滿，認為校方長期忽視宿舍漏水、缺乏系館等問題，外界更指涉陳愷璜疑似內舉不避親，與標案承攬人有一等親關係。為此，北藝大日前已主動送監察院調查，教育部今天也表示，近日將派員至學校進行行政調查。

教育部表示，該案涉及違反公職人員利益衝突迴避法等相關事證，教育部將函請權責機關監察院審議，依法辦理。至於校方主動通報監察院一節，並不影響教育部主動調查作為。

北藝大前校長楊其文日前公開質疑，陳愷璜疑將學校標案標給兒子陳璽任，並表示學校於民國110年11月30日，支付約8萬元金額到陳璽任帳戶。

北藝大昨天聲明，調閱相關採購文件後發現疑涉及違反「公務人員利益衝突迴避法」，已主動通報監察院。6月5日已由人事室先以電話通報監察院，並於6月6日，將相關文件依規定以密件方式限時掛號寄出。

北藝大也指出，近日外界對學校的批評，本於公立大學對社會公眾負責的態度，均虛心接受各項有建設性的意見。若檢具相關證據，指學校行政過程疏失或疑似涉及違法，學校也會在收到檢舉、經查證屬實定會主動向相關主管單位通報，依法查處。

北藝大重申，學校所有行政程序與相關經費支付均依相關法令辦理，外界如有任何疑慮或證據，亦可向相關單位檢舉，經調查屬實學校必依法處理。若非屬實，則應還當事人清白。

教育部

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