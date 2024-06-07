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94歲攝影師賴澄茂辭世 拍遍台美日、見證白河大地震

記者魯永明／嘉義即時報導
94歲嘉義市資深攝影師、中視前駐嘉義記者賴澄茂，5月29日安祥辭世，9日上午在嘉市殯儀館舉行告別式，賴澄茂一生傳奇。(賴昇宏提供)
94歲嘉義市資深攝影師、中視前駐嘉義記者賴澄茂，5月29日安祥辭世，9日上午在嘉市殯儀館舉行告別式，賴澄茂一生傳奇。(賴昇宏提供)

94歲嘉義市資深攝影師、中視前駐嘉義記者賴澄茂5月29日安祥辭世，9日上午在嘉市殯儀館舉行告別式，他一生傳奇，60年前白河大地震，他當時用八厘米第一時間拍攝大火情形，留下珍貴大地震影像紀錄；75歲登玉山；88歲獨自到日本自由行，並到世界著名攝影景點羚羊峽谷及美國面積最大國家公園死亡谷探險。賴的兒子、退休中視記者賴昇宏製作父親生前事蹟影像紀念父親。

市長黃敏惠臉書貼文悼念賴澄茂說，「回顧老師生命中豐功偉業，透過他眼睛帶著我們認識人文風土的美。賴澄茂老師(1932-2024)，出生於民國21年，從16歲開始攝影，早期擔任台灣省電影製片廠及中國電視公司駐地攝影記者，他運用鏡頭上山下海，報導嘉義地區的風土人文。他曾擔任嘉義市新聞記者公會第5屆的理事長，也是金像獎傳播公司的負責人。他拍攝了無數的照片及紀錄片，也訓練出他對鏡頭取景的敏感度。

她說，賴老師有深厚的影像功力，攝影足跡遍及美國、日本、芝加哥、台灣。2001年，他在美國芝加哥市拍攝的〈走向光明〉，獲得第5屆桃城美展「平面影像」銀牌獎。

2008年可說是賴澄茂豐收的一年，他再次送件參加第12屆桃城美展比賽，這次他同時參加了二個類項─平面影像類、動態影像類。評審結果出爐，他拍攝布袋鎮漁民捕魚的作品「競食者的天空」，獲得平面影像優選獎；而記錄嘉邑行善團出錢出力造橋故事的「眾志成橋」，更獲得動態影像類首獎「桃城獎」殊榮，獲頒15萬元的獎金。

2012年7月，賴澄茂於文化局3樓展覽室舉辦「80攝影回顧展」，展出60多幅他攝影生涯的精華作品，內容多元，除了旅遊各國記錄的風景人文，還有嘉義的風土勝景。2014年，開辦了嘉義國際藝術紀錄影展。賴澄茂秉持「活到老，學到老」精神，幾乎每年都來參加藝術紀錄影展，他積極參與，時常來會場觀賞紀錄影片，也常與年輕後輩導演對話交流。

2022年，賴澄茂的紀錄片作品「60年前118之後」，入選2022嘉義國際藝術紀錄影展。賴澄茂在民國53年1月18日嘉義震災發生之時，拍攝到當年火災第一現場，也隨勘災直升機空拍災情的紀錄；他以當年拍攝的8釐米黑白影片及現今所拍的影像交錯，透過這部紀錄片見證，也讓年輕世代了解嘉義的今昔歷史。

黃敏惠說，賴澄茂生在嘉義、長在嘉義，攝影生涯超過70年，他的作品與這片土地有著密不可分的情感。他活到老，學到老，創作到老，他的用心與堅持，是年輕影像工作者的表率。「他留下來的作品，更將是我們認識這塊土地的影像資產。」

94歲嘉義市資深攝影師、中視前駐嘉義記者賴澄茂，5月29日安祥辭世，9日上午在嘉...
94歲嘉義市資深攝影師、中視前駐嘉義記者賴澄茂，5月29日安祥辭世，9日上午在嘉市殯儀館舉行告別式，賴澄茂一生傳奇。(賴昇宏提供)
94歲嘉義市資深攝影師、中視前駐嘉義記者賴澄茂辭世，9日上午在嘉市殯儀館舉行告別...
94歲嘉義市資深攝影師、中視前駐嘉義記者賴澄茂辭世，9日上午在嘉市殯儀館舉行告別式，賴澄茂一生傳奇，市長黃敏惠臉書貼文悼念賴澄茂。(取自黃敏惠臉書)

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