我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今夏首波熱浪襲加州、德州 各地熱破紀錄 波及3000萬人

這部電影 成瑪丹娜演藝生涯最不願回首的黑歷史

美軍校台生家長車禍重傷 台空軍評估安排醫療專機接回

記者程嘉文／台北7日電
媽媽與外婆赴美探望官校畢業的徐皓明，不料發生車禍，雙雙重傷。（圖／徐皓明提供）
媽媽與外婆赴美探望官校畢業的徐皓明，不料發生車禍，雙雙重傷。（圖／徐皓明提供）

四年前由台灣空軍官校選派來美就讀美國空軍官校的學生徐皓明，上月底完成學業。久未謀面的母親與外婆特地飛來科羅拉多州，見證他的光榮時刻，不料在畢業典禮前的5月25日，祖孫三人在美國發生車禍，徐皓明本人無大礙，但媽媽與外婆都身受重傷，一度生命垂危。空軍司令部表示，將評估是否安排醫療專機，將傷者送回台灣照護；並且在空軍官校開設捐款帳戶，鼓勵同袍解囊相助。

由於徐皓明曾被美國空軍官校，派往陸軍的西點軍校擔任交換生，因此與西點軍校華裔學生家長會結識。該會柴副會長近日前往幫忙照顧，他表示徐皓明是澎湖人，家境清寒，父親半身不遂，母親需要洗腎，為減少家計負擔而就讀軍校。徐皓明成績優秀，拿到公費留學美國空軍官校名額，而且對父母孝順、人緣也好。

柴先生告訴世界日報記者表示，徐皓明的母親和外婆因為頸椎受傷開刀，目前頸部以下不能動，也無法進食，還要額外接受洗腎。徐皓明說自己雖然難過，但還是要鎮定，「因為如果我慌張，她們就會更慌張，我要鎮定，也只能等待」。

空軍司令部表示，對於徐皓明親人在美國發生重大車禍深表遺憾。事發後第一時間，空軍就派就派員赴醫院關懷，也慰問在台家屬，目前已由駐美代表團幫助生活照顧、辦理保險理賠與醫療協助，並協調美國空軍官校提供法律諮詢等相關事宜。

空軍感謝美國空軍官校及各界的關懷與主動援手，將持續對徐皓明提供協助。項目包括：一、請美軍協助洽詢美國民航醫療專機費用，續依美醫院治療情況，規畫適切方式與日期。二、為因應保險理賠不足支應後續醫療照顧費用，在空軍官校開設捐款帳戶，鼓勵同袍捐款。三、如經醫療專機返國，由軍醫局依家屬意願協助轉院、治療等事宜。四、已指派專人照、慰在台家屬，隨時提供最新進度，使其安心。

保險 西點軍校 華裔

上一則

「文化是加法不是減法」文化部長：陸用語不必刻意排斥

延伸閱讀

盒馬牌零售商品賣進美國 同步上架北美購物網

盒馬牌零售商品賣進美國 同步上架北美購物網
病例大增 美國11%兒童、青少年有過動症

病例大增 美國11%兒童、青少年有過動症
對東南亞關稅假期結束 美太陽能板裝置將現半年榮景

對東南亞關稅假期結束 美太陽能板裝置將現半年榮景
美國承諾、擁高科技 台灣安了？

美國承諾、擁高科技 台灣安了？

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10

台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

2024-06-03 15:27
孫安佐在住家附近受訪。(記者沈昱嘉／攝影)

孫安佐與狄鶯和解 嗆爸：別做偷雞摸狗的事

2024-06-01 21:06
輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

NVIDIA黃仁勳颳「仁來瘋」熱潮 紅到同事傻眼：在矽谷都不一定被認出

2024-06-05 06:59

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初