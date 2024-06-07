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防長顧立雄立院首秀 大放福利放寬部隊管制措施

記者程嘉文／台北7日電
國防部長顧立雄（中左）6日首度到立院業務報告，在答詢時大舉「放福利」，放寬多項常被部隊基層抱怨的管制措施。（記者邱德祥／攝影）
國防部長顧立雄（中左）6日首度到立院業務報告，在答詢時大舉「放福利」，放寬多項常被部隊基層抱怨的管制措施。（記者邱德祥／攝影）

國防部長顧立雄昨天首度到立院業務報告，在答詢時大舉「放福利」，放寬多項常被部隊基層抱怨的管制措施。立委質詢，這些放寬措施是否代表台海局勢已經比先前和緩？顧立雄表示，局勢仍然險峻，但兩者並不衝突；他認為以「減法思維」出發，取消一些形式主義措施，有助於提升官兵留營誘因，改善人力不足問題。

顧立雄放出的「利多」包括取消部隊正副主官至少一人隨時留值、官兵出國旅遊開放自由行、今年黃埔百年校慶之後不再練習踢正步、取消官兵假日「安全回報」系統、刺槍術訓練取消傳統「突刺」、調升主副食費、爭取提高加班夜點費等。

顧立雄表示，自己對軍中管理態度是專注戰訓本務，太過形式主義就取消。例如開放自由行，仍要進行保防宣教與管制查核，但不是按階級，而是當事人接觸機密的等級。他特別強調，有些措施是前部長邱國正就檢討推動，不全是自己創見。

除與執政黨立委「套招」放利多，面對在野黨質詢，顧立雄的態度也保持溫和。立委王鴻薇質詢，放寬留值規定是否代表台海局勢已緩和？顧立雄說，情勢依然嚴峻，「我的睡眠品質和當國安會秘書長時一樣」，但二者並不衝突。

立委賴士葆問，如何解讀拜登「防衛台灣」說法？顧立雄答，美國迄今仍然是戰略模糊，也讓中方了解不排除介入的可能。至於川普「轟炸北京」說，顧立雄宣稱「不清楚全文」。

立委馬文君關注，外傳5月23日解放軍軍演當天，顧立雄只在應變中心短暫停留。顧解釋，那天早晨自己主持戰敵情會報，中途接獲消息，第一時間就對狀況有所了解，並指示立刻成立應變中心。中心成立後，聽取完簡報才離開，對狀況始終掌握。他表示，自己將「作戰」與「戰術」層級交給參謀總長，「戰略」層級以上與總長一起討論，建立戰略構想。

顧立雄也答覆馬文君，「第一擊」一定是中方，台方只有「自衛權行使」，發動前提是解放軍攻擊台方航行中機艦或外離島，或侵入12浬領海領空。

解放軍 拜登 國防部

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