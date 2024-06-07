BMI超標怕停飛 飛官體檢造假

陸軍航空第602旅攻擊直升機隊蕭姓少校飛行官因身體質量指數（BMI）超標，怕被停飛，因而竄改體檢紀錄遭送辦。台中地方法院考量蕭認罪、已遭停飛1年多，依現役軍人犯偽造公文書罪判他8月徒刑，緩刑2年。

飛官體格、訓練均受嚴格要求，時任立法委員的黃偉哲2015年就曾質詢軍方，陸軍航空第601旅多名軍士官BMI值超過30，恐因體重不合格造成飛官短缺。國軍航空醫務教範中也規定，身體質量指數大於28或不及18，且男性體脂率超過25%，限期未改善，有頑固性肥胖或個人不願合作時，採積極減重 管制並停止飛行。

檢方、憲兵隊調查，蕭2023年3月24日赴國軍醫院體檢，為避免自己和同袍BMI超標遭停飛，趁醫護人員不注意時，偷拿對方印章盜蓋在自己和同袍的身高、體重、BMI值及體脂率等欄位，假冒是由醫護人員填載。但因醫護察覺，調閱監視器後被抓包。

台中地院發現，蕭的犯罪動機是因怕自己、同袍的BMI值超標，遭單位管制停飛減少飛行加給，但就偽造自己體格檢查紀錄表部分，還未實際向軍方提出就被發現。蕭事後經航醫官判定符合停止飛訓任務標準，建議停飛，經旅長同年3月25日核示停飛管制，直至今年4月審理時仍在停飛。

至於蕭偽造同袍體格檢查紀錄表部分，中院認為他僅盜蓋對方印章、尚未填寫數值，認定犯罪損害輕微，同時同袍也不追究。

犯陸海空軍刑法、刑法偽造公文書罪，法定刑是1年以上7年以下徒刑，中院依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑，也考量他犯後認罪、情節非重，且他之前有飛行加給月入11萬元，停飛後剩6萬元，除有妻小還得扶養呈植物人狀態17年的奶奶，判他8月刑並宣告緩刑。