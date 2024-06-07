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中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

AI當道 建中人文社會資優班走入歷史

記者洪子凱、劉懿萱／綜合7日電
建國中學「人文社會資優班」於一一二學年決定停招，最後一屆高二生前天辦成果發表後，正式走入歷史。（圖／建中攝影CKPC提供）
建國中學「人文社會資優班」於一一二學年決定停招，最後一屆高二生前天辦成果發表後，正式走入歷史。（圖／建中攝影CKPC提供）

輝達執行長黃仁勳近日在台灣暢談人工智慧（AI）時代帶動全球新產業革命，正反映近年台灣社會對AI的關注度，也正影響學生的志向。由於選理組的學生愈來愈多，建國中學「人文社會資優班」於112學年停招，最後一屆高二生，前天辦成果發表後，走入歷史，若再加上已停招的北一女人社資優班，正凸顯文組逐漸式微的現象。

教育部93學年度起推動「高中生人文及社會科學基礎人才培育計畫」，初期有北一女、建中、中山女高等校成立人社班，到108年配合課綱調整，轉型為分散式人文社會資優班。

建中人社班最後一屆成果發表中，學生研究包含台式應援、選舉、運彩等共13個主題。人社班學生曾敬堯分享，雖然未來建中沒有人社班，仍盼留下相關課程，讓有興趣的學弟妹可以選修。

「很遺憾人社班走不到20屆。」建中校長莊智鈞感慨，近年來招生人數下降，且有學生因興趣不符退出，每屆能走到最後的人數，不到20位；他分析，除環境影響外，隨108課綱適性教育，普通班學生也能獲取參訪、研討會等資源，吸引力自然下降。

莊智鈞說，雖然AI時代來臨，但人文社會素養仍是每個建中同學需具備的工具，希望孩子能與社會保持連接，建中人社班並未消失，「而是融入了校園中每一個學生、班級裡。」

北一女人社班最後一屆高三生也在今年畢業，校方表示，「人社班沒有不見，只是變得普及化。」新課綱上路後，現在歷史、地理、公民也都有探究與實作課程，才決定將人社班轉型。此外，「重理工、輕人文」觀念深植家長內心，除人社班陸續停招，語文資優班也式微，不僅新北所有高中已無語文資優班，北市也僅剩景美女中一校。

但在全國各高中的人文社會資優班相繼停招的情況下，北市中山女高的人文社會資優班卻年年爆滿，中山女高校長張云棻表示，每年仍有近百名新生報名，「想擠都擠不進來」；她指出，因徵選相當嚴格，學生通過筆試後，還需經過複試專題發想、面試等，才能進入人社班，「連我都相當佩服。」

中山女高人社班去年移師至台南，與南一中合辦「想像博物館—台灣手搖杯400年史」，介紹郭懷一、李春生、八田與一等台灣歷史人物，及電影導演李安等，並發揮創意調配出相對應的各式手搖飲，呈現青年世代對台灣過去400年歷史的想像與詮釋。

張云棻說，人社班近年轉為分散型資優班後，融入跨領域概念，理組學生也能共同參與研究，因此近年成果發表會轉型。

台北市教育局長湯志民認為，AI科技化時代來臨，前三志願的學生在選擇未來道路時，會以較有出路的理工類型為首選。但人文永遠是科技基礎核心，包含AI設計必須人性化，避免破壞倫理等，持續鼓勵各校都設人文社會相關課程，也在研究與北市AI學習系統結合。

資優班 AI 黃仁勳

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