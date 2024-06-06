常用塑膠袋和紙碗裝熱湯 台灣人塑化劑濃度是美國2到7倍

台北醫學大學營養學院食品安全學系（北醫食安系）與食品安全檢驗暨機能發展中心（食安中心）響應6月7日「世界食品安全日」，呼籲民眾重視日常生活中的內分泌干擾物質問題。(記者廖靜清／攝影)

塑膠袋發明後，民眾難逃「塑」命，生活環境中，處處可見塑膠製品，科學家證實，塑膠會增加疾病、癌症 風險。台北醫學大學營養學院食品安全學系與國衛院調查發現，從2013至2016年蒐集資料分析，台灣民眾尿液中鄰苯二甲酸酯類塑化劑代謝物濃度高於許多國家，以DEHP為例，部分代謝物濃度甚至是美國、加拿大 、德國 的二到七倍。

6月7日是「世界食品安全日」，今年主題「食品安全，未雨綢繆（Food safety： prepare for the unexpected）」，北醫食安系與食品安全檢驗暨機能發展中心（食安中心）呼籲，民眾應盡量減少塑膠使用，自備環保餐具、正確使用與食材接觸的容器與廚具、減少環境負荷。

台北醫學大學營養學院院長謝謝榮鴻表示，全球有十分之一人口因食品汙染而罹病、有超過200種疾病是食物汙染所引起、有40%的食因性疾病（食物中毒）發生在5歲以下兒童。食物汙染問題嚴重，但除了感染物、微生物、農藥，民眾更應該重視內分泌干擾物質。

北醫食安系副教授廖凱威指出，食安風險不只病原菌與急性毒，還包括塑化劑等內分泌干擾物質（EDCs），又稱為「環境荷爾蒙」，易影響性荷爾蒙、甲狀腺素、胰島素等正常荷爾蒙作用，尤其是對生殖系統方面，例如降低睪丸功能、干擾月經週期、影響兒童生長發育、增加不孕與癌症風險。

廖凱威以國衛院與北醫食安系調查研究說明，2011年台灣發生塑化劑事件後，政府加強稽查食品添加物，但這分2013-2016年期間所蒐集的資料，顯示台灣民眾尿液中鄰苯二甲酸酯類塑化劑代謝物濃度，仍高於許多其他先進國家，以其中的DEHP為例，部分代謝物濃度甚至為美國、加拿大、德國的2-7倍。

廖凱威說，塑化劑代謝所需時間不長、只要幾天，與國衛院合作調查的數據顯示，台灣民眾日常在塑化劑的暴露非常普遍，跟食品包裝的使用習慣有關。塑化劑汙染早就滲透日常，例如不沾鍋塗層磨損卻捨不得換、經常使用塑膠袋和紙碗裝熱湯、食物包裹保鮮膜微波、小吃店的美耐皿餐具易溶出三聚氰胺。

該如何減少內分泌干擾物質的暴露？北醫食安中心副主任蕭伊倫強調，減少使用LDPE材質餐具盛裝熱食，紙類免洗餐具大部分都是複合材質，通常會在紙漿外層另加上防水、防油的塑膠膜，以及螢光增白劑等。這些外帶紙盒暗藏內分泌危機，食物溫度愈高，塑膠釋放有害物質的風險就愈高，建議民眾減少使用，自備環保餐具。