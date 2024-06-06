打詐專法初審 未來TikTok等境外平台未配合防詐 恐罰1億

立法院內政委員會初審通過打詐專法，要求具一定規模的網路廣告平台業者配合台灣防詐，TikTok、臉書、Google都在預期範圍。（路透）

立法院內政委員會昨初審通過打詐專法「詐欺 犯罪危害防制條例」，規範一定規模的境外網路廣告平台業者若未在台設法律代表人、不配合移除詐騙廣告，最重可罰1億元(約308萬美元，以下同)，並將鉅額詐欺罪門檻降至500萬元，另加碼增訂因犯罪獲利達1億元者，最重可關12年、處3億元罰金。

政院為加強打詐力道推出「打詐新四法」，現已全排入立法院審議，當前打詐專法草案、科技偵查及保障法草案及洗錢防制法修正草案陸續通過初審，通訊保障及監察法部分條文修正草案將於6日審議。內政部 長劉世芳說，四法連動才能有效壓制詐騙。

劉世芳說明，打詐專法從上游強化金融、電信及網路各面向的防詐作為，賦予相關業者防詐義務，下游加重詐欺集團犯嫌刑責及擴大不法利得沒收；朝野立委在內政委員會逐條討論時，普遍對提高罰鍰上限有共識。

其中，初審條文要求具一定規模的網路廣告平台業者「類落地」，配合台灣防詐，據政院規畫，一定規模的定義將由數位部訂子法確認，TikTok、臉書 、Google都在預期範圍。

經朝野討論，若平台業者未在台設置法律代表人，或不配合移除下架詐騙廣告，情節重大者，可處250萬元以上、1億元以下罰鍰，可降低流量甚至限制接取，比行政院版所訂的2,500萬元罰鍰上限，高出4倍。

初審條文增訂鉅額詐欺罪，原先門檻設定為1000萬元，民進黨立委王美惠主張調降，經討論，詐騙金額達500萬以上者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金；民眾黨團再加碼，因犯罪獲利達1億元者，可處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科3億以下罰金。