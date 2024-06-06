冷眼集／台灣電夠嗎 請郭部長問問郭董事長

經濟部長郭智輝5日首度赴立法院經濟委員會業務報告並備詢。(記者曾原信／攝影)

經濟部長郭智輝昨天首次到立法院經濟委員會報告備詢，針對AI 產業發展所需電力、重新檢討台電供電能力、未來能源配比的調整，以及不支持行政院直接編預算 補貼台電、核三延役只要法規解套就能著手編預算檢驗、沒說核二不能延役等言論，和經濟部前部長王美花相比，讓外界對這位來自產業界的經濟部長感到不一樣。

然而，說是一回事，做是一回事，郭部長來自產業，深知產業需求，儘管換位子很難不換腦袋，但當初賴總統大力延攬企業家入閣，目的之一不就是希望能讓企業界的需求能反映在政府的決策，郭部長只要問一下郭董事長，就知道自己有沒有做對事了。

郭智輝說，近來AI需求出現大變化，AI數據中心可能一次就會設置好幾家，如果一次來10家，就得另外想辦法應付產業需求，考慮優先選擇可最快發電的太陽光電。

這樣解方看似有效，但實則令人心驚，AI產業從兩年前就開始崛起，股市投資 人都知道AI是台灣產業未來的希望，且早就知道AI產業對台灣技術及設備的依賴程度，台灣在AI革命中扮演重要角色，但經濟部卻是這兩天突然發現，老天爺大力賞給台灣的糧食，台灣好像沒有足夠的能力（電力）收下這禮物。

太陽光電最大的問題，就在於它不是基載電力，甚至不必等到入夜，黃昏時分的發電能力就直降趨零，這也是415發生供電危機的原因之一，火力機組傍晚跳脫，但太陽光電沒有能力支援，這種無法廿四小時供電的發電機組，拿來作為ＡＩ產業發展電力缺口填補方案，產業能安心嗎？不知郭董事長對郭部長的解方，是否滿意？

「無恃其不來，恃吾有以待之」，政府不應該擔心有多少AI數據中心要設在台灣，而是做好準備迎接AI數據中心的投資才對。便宜、穩定、不怕台灣外海遭解放軍封鎖的電力來源，根本不該因為反核神主牌就被捨棄。

雖然郭智輝對核電表示持開放態度，對小型核電ＳＭＲ也持開放態度，但真是如此理性與開放？此外，台電如今債台高築，最大的元凶是政府的能源政策，如果不能對症下藥，政府編列再多預算金援、再怎麼要求台電開源節流，恐怕仍舊是入不敷出，也解決不了問題。