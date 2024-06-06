黃仁勳：輝達研發中心可能靠近台北

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳(前)5日晚間應邀赴台北市內湖區知名私廚餐廳餐敘，現場設置的人形造型氣球也引起他的注意，還特別把氣球移到門口，作勢要讓「分身」接受媒體訪問。（中央社）

輝達 (NVIDIA)執行長黃仁勳 近日才說有意在5年內於台灣設立新研發中心，昨日晚間受訪表示，該公司的超級電腦中心或許會設在高雄，至於研發中心可能靠近台北，畢竟輝達在台北已有數百人編制，後續預計再聘用上千名晶片設計、軟體、系統與AI 研發工程師等人才。

至於在台灣的總部地點，黃仁勳表達，希望能找到價格好、視野良好的地方來設立，但地點尚未決定。

廣達董事長林百里昨晚再度作東宴請黃仁勳，包括廣達副董梁次震、雲達總經理楊麒令等人也陪同。黃仁勳在進入餐廳前受訪時做出以上表示。

黃仁勳近日指出，台灣已是輝達很大的據點，目前該公司在台北及新竹已有編制，後續仍會持續在台擴大規模，有意在五年內設立研發中心，並僱用上千位工程師，可能會在台北、台南、高雄三地擇一落腳。

輝達宣布將加碼投資台灣，國科會主委吳誠文昨天證實，曾與輝達高層接觸，擬捐贈一部分算力給學術界，並允諾兩個月盤點產業的不同算力需求，確保國家資源投入建立的算力資源，優先使用在AI學術研究與產業發展。而因應AI人才荒，國科會也計畫每年培育4000到5000名AI專業人才。

輝達執行長黃仁勳日前表態，將在台灣設立第二個類似在高雄Taipei-1的AI超級電腦中心或研發中心，還要尋找蓋總部的地點，不過地點還未確定。經濟部長郭智輝昨天表示，輝達來台投資經濟部非常歡迎，不論落腳何處，經濟部都會全力協助。

廣達董事長林百里昨晚宴請廣達集團和輝達雙方主管，黃仁勳受訪時表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，至於總部地點還沒決定。