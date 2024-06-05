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軟體疑被大立光侵權 德商「想知侵權內容」陳情法務部

記者王聖藜、陳宏睿／台中5日電
全球最大手機鏡頭製造廠大立光遭控告盜用德商軟體，德商MVTec負責人Olaf 跨海提告侵權，台中地院4日首度開庭。(記者黃仲裕／攝影)
全球最大手機鏡頭製造廠大立光遭控告盜用德商軟體，德商MVTec負責人Olaf 跨海提告侵權，台中地院4日首度開庭。(記者黃仲裕／攝影)

德商MVTec「HALCON」軟體疑被光學鏡頭大廠大立光侵權，台中地檢署依違反著作權法起訴大立光有關人員；台中地方法院日前開庭，MVTec認為無法獲知被侵權內容，負責人昨到法務部陳情，希望台灣政府不要為袒護本土企業犠牲外國公司權益。

中檢表示，此案4月19日偵結起訴，也將卷證提供給法院審理，當事人可委請律師向法院提出審閱，由法院審酌。法務部說，此案由台中地檢署檢察官蒞庭論告，法務部尊重依職權處理。

德商MVTec負責人Olaf Munkelt說，與台灣企業交易超過廿年，台灣是重要的商業夥伴，外商權益受到台灣本土廠商侵害時，希望能獲得公平對待。

他認為，「HALCON」軟體遭侵權，在完全違背MVTec授權下破解的軟體安裝在大立光電腦中，大立光再利用犯罪成果製作產品，提供蘋果、三星在內的世界知名客戶，大立光因而獲取高額利益。

Olaf Munkelt說，希望台灣司法能以公平合理的標準來看這個案子，不要只針對大立光十位在職、離職員工起訴，卻不起訴大立光高層。

他說，台灣司法機關偏袒大立光，僅憑大立光片面之詞，直接以營業秘密為由拒絕讓MVTec得知被侵權真相，不僅卷宗不公開，甚至起訴書中還直接以英文字母作為代號，拒絕透露實情。

Olaf Munkelt表示，台中地院至今緊抓「不公開卷」名義，遲遲不讓他瞭解真相，台灣政府不應為袒護本土企業而犠牲、踐踏外國公司權益。

中檢說，起訴書對告訴人、被告營業秘密部分，「去識別化」是依法辦理，避免雙方公司營業秘密被迫全面公開。對於告訴人的誤解「嚴正表達遺憾」。

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