對細胞療法態度保留 北榮：不能讓病人白花錢

立法院長韓國瑜4日在立法院敲槌三讀通過「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」案。(記者曾學仁／攝影)

立法院昨三讀通過「再生醫療法」，醫界及民團看法不一，六大醫事團體齊聲讚揚，肯定政府的努力，但台大、北榮卻持觀望態度，認為必須長期觀察，證實療效，才會積極收案。

許多大型醫院積極引進細胞療法，但台大、北榮兩大醫界龍頭態度相對保守，於特管辦法期間執行個案數極少。台大綜合診療部細胞治療科主任姚明表示，執行再生醫療與否取決於患者及醫師對該項治療是否有信心，新法上路後，台大是否增加收案仍有待評估。

台北榮總院長陳威明將話說得更白，他說，自己個性謹慎、保守，不喜歡衝第一，再生醫療治療效果仍在觀察，如果未來做到「病人安全、長期療效」才會去做，「不能讓病人白花錢」。

台灣癌症 基金會樂觀看待，癌友有機會為自己爭取一線生機，癌症希望基金會卻憂心病友孤注一擲花費高額費用，安全及權益卻未能受到保障。

新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，再生醫療法通過，未來在產官學合作推動下，生技醫療結合臨床應用，從研發、製造，或受託開發製造等，深化國際合作，將台灣創新和專業知識帶上國際舞台，並將再生醫療實用化、商品化，提供國內外病患優質的醫療服務。

花蓮慈濟為衛福部特管辦法細胞療法核准數最多的醫院，院長林欣榮表示，雖然該院醫師臨床經驗充足，但即使是較為有效的CAR-T癌症治療，也只有三至四成療效，但醫療費 用動輒數百萬，甚至上千萬元，對於病家來說，確實負擔沉重。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，特管辦法執行期間，亂象百出，例如，治療超出政府核准範圍、收取高額費用、缺乏安全品質把關等，再生醫療雙法通過立法，希望可以樂觀期待為病人帶來更多希望，也需嚴謹眼光審視，以確保病人安全及權益。

台灣癌症基金會執行長張文震說，再生醫療法規範的治療項目為療效尚未明確的細胞療法，這和取得藥證的正規藥物不同；現今病權意識抬頭，再生醫療法能讓病人及醫師在法律規範下嘗試最新治療，爭取一線生機，自己樂觀看待。