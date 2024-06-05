和碩董座童子賢：電力即國力 穩能源不分藍綠

玉山科技協會理事長童子賢出席台灣玉山科技協會第12屆第一次會員代表大會致詞時表示，台灣科技的發展如果需要穩定的電力供應，又希望不排碳，同時顧及工商業的成本外，也希望是經濟實惠的發電結構。（記者黃義書／攝影）

台北國際電腦展昨天開展，總統賴清德 應邀出席致詞，賴總統表示，展期的每一天都有科技巨星的精采演講，現在台灣的上空可以說是光芒萬丈，他許下三承諾，一定穩定供電、建置超級電腦，以及持續培養人才，並邀企業持續投資 台灣，共同打造台灣成為人工智慧島。

儘管賴總統承諾政府會穩定供電，但電腦展主辦單位之一的台北市電腦公會理事長彭双浪當著賴總統的面指出，台灣目前在算力領域有很好發展，這次電腦展正逢其時，但電力是算力產業的基礎支持，他呼籲政府除了確保電力系統韌性和穩定度，要重新檢視能源配比。

此外，和碩董事長、台灣玉山科技協會理事長童子賢昨在會員大會活動致詞時，再度談到台灣能源政策議題。他強調因關心台灣未來發展，才有最近對能源的主張，全球未來將轉向電動車，AI 也正在崛起。他重申，能源穩健不分藍綠、不分黨派，與政治無關，因為電力即國力。

童子賢說，「我目前選擇相信主管機關說的，電力是足夠的。」但他也提出三見解，首先，雖然目前預測電力足夠，「但AI的成長速度目前是不是可以準確預估？不一定。」當AI以爆炸式方式跳升時，「也許明年就要重新討論這個話題，把電力再估計一遍。」

第二個要考慮的是穩定供電。童子賢說，「雖然供應電力，這個電力是穩定的電力嗎？因為有些能源的表現方式是間歇性發電，有風就有電、沒風就沒電，有太陽就有電、沒太陽就沒電。無論是AI，或是半導體晶片製造，都必須是穩定的電力供應。」

最後是排碳問題，童子賢說，「發電方式很多，但如果選擇用大量排碳方式來因應電力需求，會違反全世界在2030至2035年間排碳減半的目標。」

AI對電力的需求極大，經濟部長郭智輝日前就表示，台灣2030年前不會有缺電問題，唯一的變數是不確定未來AI的用電量是否會超乎預期。

第三波工業革命是資訊化革命，台灣參與其中，僅是眾多領先者之一，卻已從中獲得豐碩的經濟好處，難得這次第四波由AI驅動的工業革命，台灣有幸成為世界支柱，有機會再創驚奇，如果莫名其妙地被極其基礎、極為簡單的電力產能拖累，無法繼續為全球AI革命貢獻產能，無異於將到手的大好AI江山，拱手讓與競爭者。政府若無法充分供應產業電力需求，恐怕會把AI產業鏈，逼到離家出走，就算能提出遠大的願景，恐怕也是枉然。