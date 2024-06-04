高雄中學畢業典禮出現95歲日籍男 獲「遲到78年」畢業證書
遲到78年的畢業證書！高雄中學畢業典禮上出現95歲老校友宮城政三郎以影片方式祝福學弟妹畢業快樂，宮城政三郎在日治時期因躲避戰亂，從沖繩逃至高雄陪伴父母，1945年更與雄中同學組成學生兵，遇到空襲造成10人喪名，日本戰敗後他返回日本，因緣際會下讓雄中得知後，頒發榮譽畢業證書給這位老校友。
台灣老兵關懷協會理事長朱家煌醫師去年6月率團前往沖繩參加台灣兵慰靈祭典，當時一同前往的日本軍護士楊廖淑霞女士談到，有一名高雄一中的老校友兵宮城政三郎先生，朱家煌身為雄中校友，得知後立刻和雄中聯繫，雄中清查學籍資料後，確認宮城政三郎曾經就讀，最後成功聯繫上對方。
據日本雄中校友會資料，宮城政三郎是第20屆學生，列為行蹤不明者；雄中透過沖繩當地琉球新報記者，與宮城先生取得聯絡，宮城先生說1944年戰爭逼近沖繩，他的父親在台灣與母親從事漁業，他想「如果要死，就在父母身邊」，於是1944年8月前往台灣，從沖繩縣立第一高校(現今首里高校)轉學進雄中。
宮城政三郎說，當時他的家靠近高雄港，成為美軍空襲目標之一，1945年初某日，他上學途中看見港口方向升起黑煙，返家發現自家周圍的景象慘不忍睹，還好家人已經避難到新威地區，同年他臨時召集雄中同學們成為學生兵，在壽山搬木材時遭到空襲，他和兩位同學在山洞逃過一劫，同隊同學卻有10人死亡。
宮城政三郎在影片中說「我想我所有的朋友們都不想死於戰爭中，我的台灣同學對於來自沖繩的我十分友善，當日本戰敗被引揚回日本時，新威的居民也對我說，不要回去，留下來吧！我衷心希望台灣永遠是一座和平幸福的島嶼」。
雄中的日籍老校友已經逐漸凋零，這次雄中發現這位失聯的老學長，行政會報討論決定上頒發榮譽畢業證書給他，也表彰他在沖繩推動和平理念所做的各項努力，雄中校長莊福泰和學務主任顏銘賢也受日本台灣平和基金會的邀請於21日前往沖繩，將榮譽畢業證書頒給95歲的宮城政三郎先生。
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