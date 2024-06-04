台駐菲前代表涉性騷 監院彈劾徐佩勇並糾正外交部

我駐菲律賓代表處前代表徐佩勇利用公務上權勢及機會，於任期間多次性騷擾 駐處女下屬，甚至還當女下屬面稱讚「胸很漂亮」，外交部接獲投訴也未依法採取補救措施。監察院昨天以徐佩勇嚴重影響國家及外交人員聲譽及形象，全票通過彈劾 徐佩勇，移送懲戒法院審理，並對外交部通過糾正案。外交部回應，已痛定思痛，積極嚴正處理性騷擾事件。

監察院昨開記者會說明彈劾徐佩勇、糾正外交部理由。根據監委紀惠容、王美玉、葉宜津的調查，被徐佩勇性騷擾的女下屬，早自2022年12月就曾向駐處辦理性騷業務及受理申訴陳姓秘書申訴，當時就已獲知徐佩勇曾說出「胸很漂亮」明顯性騷言詞，卻消極處理，僅要求徐佩勇向女下屬道歉就結案，致女下屬之後又持續被徐騷擾，直到2023年3月，該女下屬轉而向非同單位的我國駐外國安人員協助向外交部舉報。

外交部在2023年4月接獲舉報後，時任外交部長吳釗燮雖在4月11日就要求徐解職返台，卻沒有依法、依規進行後續補救。之後監院才又接獲女下屬陳情，4月27日函外交部查明處理，外交部雖要求駐菲代表處說明，然駐菲代表處答覆監院函文卻避重就輕，只陳報本案是徐與女下屬間的言語誤會讓女下屬不悅，外交部則以未接獲女下屬申訴為由，之後仍未進行相關補救，直到同年6月9日有匿名人士在網路平台爆料，直接揭露女下屬的姓名與照片，吸引媒體報導，外交部態度始轉為積極。