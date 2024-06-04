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民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

改以「身分別」作基準 社宅租金漏接弱勢遭批

記者黃婉婷／綜合4日電
內政部修改社宅租金制度，以「身分別」為基準，卻讓「隱形弱勢」被漏接。圖為越南新住民婦女「珊珊」一家三口，雖然抽中社宅，至今仍被錢追著跑。記者葉信菉／攝影
內政部修改社宅租金制度，以「身分別」為基準，卻讓「隱形弱勢」被漏接。圖為越南新住民婦女「珊珊」一家三口，雖然抽中社宅，至今仍被錢追著跑。記者葉信菉／攝影

台灣居大不易！賴清德總統承諾落實居住正義，續推社會住宅以百萬戶為目標，要打造台灣成為悠然過活的地方，但內政部卻修改社宅租金制度，致弱勢民眾資格不符，成為被社宅漏接的邊緣人。立委質疑，政府帶頭當包租公，將窮人分級，蓋再多社宅也住不起，這套複雜的新制還開放縣市雙軌，官員也霧煞煞。

內政部二月推出全國統一的社會住宅租金分級收費原則草案，規畫七月上路，新制考量近年推動所得分級方式經驗發現，因報稅資料不完整，造成錯置過度補貼，改以「身分別」作基準，再依弱勢程度分級，租金最低可享市價三折。

民團質疑新制 衝擊無特殊身分低薪族

不過，民間團體質疑，新制將造成「不同所得繳納相同租金」的謬誤，無特殊身分別的低薪族群，租金還可能升至最高級。民團抗議聲浪不斷，七位在野立委提案要求改採「收入計價」，內政部修正原則，將「最低生活費」納入租金分級制度，原先「身分別」三階收費，改為「身分加收入」五階收費，仍遭質疑拼裝車做半套。

按照市價打折 不同縣市租金落差過大

社宅推動聯盟研究員廖庭輝指出，「租金可負擔」是社宅核心價值，依照「身分別」計算租金，會出現不同所得繳相同租金的「垂直不公」，衝擊低薪青年與邊緣弱勢；租金採市價打折，造成不同縣市社宅因市場租金落差過大的「水平不公」，即便中央提出綜合方案，卻像拼裝車，既未解決原先財稅資料不足問題，又漏接弱勢。

勵馨基金會林口服務中心主任李玉華說，政府想只看身分不看收入，卻連如何區分身分間的弱勢程度都說不明白，更忽略個案的實際支出成本。

立委批評懶政 「包租公談居住正義」

民眾黨立委黃珊珊說，內政部為避免補貼「假窮人」，以身分一口價訂出社宅租金補貼標準，是「以技術問題推翻原則」的偷懶藉口，讓真正經濟弱勢無法接收補助，「社宅租金若無法讓人民負擔，政府就只是帶頭當包租公，還談什麼居住正義？」若不能落實照顧弱勢，社宅蓋再多也沒用。

國民黨桃園立委牛煦庭質疑，許多弱勢邊緣人，收入可能跟低收入戶一樣，卻因繼承親人的共同持分土地，無法申請低收入戶資格。此外，內政部雖放寬各地方政府可自行訂定收租標準，但地方興建社宅的非自償性經費補助款仍按中央標準核給，若地方租金低於中央標準，差額仍要地方負擔，變相強制地方配合中央標準訂定租金，即使調漲租金仍然無法彌補資金缺口。

新制社宅租金評定採屋齡「Ｎ＋十」年，以中古屋方式估價，租金分五級，第一為低收入戶，第二為中低收入戶及特殊家庭等四類社會弱勢，第三依身分別分為身障者等八類社會弱勢。應民團、在野要求，三月底又在第三級新增低於生活費一點五倍者，第四、五級為最低生活費一點五倍至三點五倍。

租金 低收入 內政部

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