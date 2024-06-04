輝達5年內在台建大型設計中心 至少雇千名工程師

輝達執行長黃仁勳（左）3日晚間宴請輝達員工，他受訪說，未來5年要在台灣設立一個很大的設計中心。黃仁勳近期訪台颳起一陣旋風，其一言一行都受到高度關注。（本報資料照片）

輝達 執行長黃仁勳 3日晚間宴請輝達員工，他受訪說，未來5年要在台灣設立一個很大的設計中心，至少會僱用1000名工程師，同時也在尋找很大的場地，能在此蓋一個總部；至於要在哪個縣市，黃仁勳則說還沒確定。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期為台北國際電腦展訪台，3日晚間在台北吉品海鮮餐廳設宴，宴請自家輝達員工。

黃仁勳此次訪台，不斷強調台灣供應鏈夥伴對輝達的重要性，也稱讚台灣生態系完整、獨一無二，認為台灣是無名英雄，是世界的支柱。

黃仁勳3日晚間接受媒體訪問時表示，未來5年，輝達將於台灣設立一個很大的設計中心（Design Center），至少會僱用1000名的工程師。

輝達2021年通過申請經濟部的領航企業研發深耕計畫，總經費約243億元(台幣，下同，約7.5億美元)，獲得補助67億元、輝達自籌176億元，將在台灣成立首座AI研發中心。有媒體報導，輝達第2座研發中心將落腳高雄軟體園區，但並未獲得證實。

黃仁勳表示，輝達在尋找很大的場地，能在此蓋一個總部，歡迎各界推薦適合的地方。媒體進一步詢問，會落腳在台灣哪一個縣市，他表示，目前還沒決定在台灣哪裡設立，但很多地方都可以考慮，還沒做出決定。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前來台後，在接受媒體訪問時表示「台灣是非常重要的國家」，網路媒體《香港01》報導，相關片段被大陸網民轉發在微博 上，激起熱烈討論。有網民呼籲抵制甚至制裁輝達，「希望祖國行動起來，制裁英偉達（台灣譯為「輝達」）顯卡，嚴禁一切英偉達顯卡銷往中國」。

相較於過去一些外國企業網站將台灣列為「國家」被發現後，大陸官方媒體隨即集體出征大肆撻伐並要求更正「錯誤」，對於黃仁勳近期言論，儘管在大陸社交平台已引發不少網友議論，但媒體迄今均尚無任何反應。

在微博上有網友稱，「趕緊制裁NVIDIA，全面禁止使用英偉達產品」，但下方就有人回應稱：「英偉達的顯卡沒辦法不用，沒有替代品」、「你大概不知道AI行業十分依賴英偉達」、「忍忍就過去了」。

還有網友稱，「那有如何，又不敢抵制他，大家真的把中國市場這個概念看得太重了」「你有什麼辦法」「建議抵制，把你們電腦裡顯卡都拔了寄給我幫你們砸掉」「欺軟怕硬，就知道欺負普通歌手藝人，真正的硬茬子裝作沒看見」「完了，打不過還必須用人家！這下徹底沒面子了」。