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在台設研發中心？蘇姿丰：考慮所有選項

台灣新聞組／台北4日電
超微執行長蘇姿丰（左）3日在台北國際電腦展發表主題演講，並邀請華碩董事長施崇棠（右）等科技業高層上台。（記者蘇健忠／攝影）
超微執行長蘇姿丰（左）3日在台北國際電腦展發表主題演講，並邀請華碩董事長施崇棠（右）等科技業高層上台。（記者蘇健忠／攝影）

科技業三巨頭超微（AMD）、高通、安謀（Arm）高層昨天齊聚台北，為搶食AI PC商機大秀火力。超微執行長蘇姿丰昨發表專題演講說，半導體生態系統是一個全球性的網絡，台灣在這個生態系統中扮演著關鍵角色，超微特別是在製造領域，與重要的供應商如台積電及眾多後端合作夥伴、載板合作夥伴有著密切合作。

蘇姿丰指出，除了製造業，台灣還有許多幫助構建生態系統的合作夥伴，包括原始設計製造商（ODM）和合約製造商。她認為，擁有一個全球性的生態系統對超微來說至關重要，台灣對於半導體生態系非常重要，而超微布局全球，不會放棄中國市場。

蘇姿丰說，台灣是該公司進行研究與開發的重要地區，超微已經有超過1000人在這工作，為其所有產品組合，包括PC、資料中心等進行大量開發工作。

至於超微是否要來台灣設立研發中心，蘇姿丰並未給出明確的答案，強調超微一直尋求如何在台灣進行研發合作，因此會繼續關注在此的發展。惟她目前可能沒有關於研發中心相關的具體訊息，但考慮所有選項。

台北國際電腦展（2024 COMPUTEX）今天開展，蘇姿丰昨天發表專題演講，為這場年度盛會暖場。蘇姿丰在演說中單挑英特爾的AI PC，宣布推出第三代Ryzen AI PC，NPU算力達50 TOPS，超越英特爾的45 TOPS，並超越高通，將是全球最強大的AI PC處理器。

不過，高通執行長艾蒙在另一場專題演講表示，電腦產業將重生，新世代電腦將由高通驅動，直接向英特爾和超微踢館。

昨天發表演講還有全球矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）執行長哈斯，他指出，資料中心的能源消耗巨大，若按照目前市場步調發展下去，預期到2030年，伺服器能耗將會是2025年的五倍，因此省電才是王道。而安謀架構具備低功耗特性，資料中心、AI手機或AI PC採用安謀架構處理器，將可有效降低功耗或提升運算效力。

而輝達執行長黃仁勳在台灣掀起夜市話題，哈斯在演講中也表示很高興回到台灣，這裡有很棒的夜市，他也去逛了夜市一趟。相較於黃仁勳去逛台灣夜市被人群簇擁的照片，他說原先擔心自己會有被包圍的問題，但事實上只有自己一個人。這一席幽默感十足談話讓全場笑聲不斷。

昨天包括宏碁董事長陳俊聖、華碩共同執行長許先越、戴爾、惠普、聯想高層等都親自為高通站台。同時，包括廣達副董梁次震、研華董事長劉克振、宏達電董事長王雪紅、日月光營運長吳田玉、英業達董事長葉力誠與總經理蔡枝安等大咖都到場聆聽演講。台塑集團總裁王文淵親率台塑董事長林健男、台化董事長洪福源、及台塑化董事長陳寳郎等台塑三寶最高主管到場，最受外界矚目，面對媒體追問，王文淵表示「很期待AI時代到來。」

高通總裁暨執行長艾蒙3日在台北國際電腦展演講。（記者蘇健忠／攝影）
高通總裁暨執行長艾蒙3日在台北國際電腦展演講。（記者蘇健忠／攝影）
安謀執行長哈斯3日在台北國際電腦展發表主題演講。（記者余承翰／攝影）
安謀執行長哈斯3日在台北國際電腦展發表主題演講。（記者余承翰／攝影）

AI 蘇姿丰 高通

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