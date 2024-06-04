我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

521增基地台 中華電指應綠委要求 立院查個資是否外洩

記者馬瑞璿、林昭彰／連線4日電
民進黨政策會執行長王義川稱手機定位可分析參與青鳥行動者的資訊， 遭藍白痛批「老大哥還在」。(記者曾學仁／攝影)
民進黨政策會執行長王義川稱手機定位可分析參與青鳥行動者的資訊， 遭藍白痛批「老大哥還在」。(記者曾學仁／攝影)

民進黨政策會執行長王義川「手機分析說」鬧得沸沸揚揚，立法院交通委員會昨天找來國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、數發部、中華電信等單位專案報告，但列席單位都堅稱合法合規，沒有人知道王義川的資料從何而來。立委因此提出臨時提案，要求ＮＣＣ清查過去一年期間國內三家電信事業所持個資，是否遭不當外洩，於7月15日之前向交委會提交書面報告。

王義川日前在政論節目表達可從基地台比對手機訊號，分析參加青鳥行動民眾的個資，各界關切王義川是否向電信業者取得資料，掌握民眾個資、活動範圍。立院交委會昨質詢焦點，主要針對ＮＣＣ、中華電信提出技術上的質疑，例如，誰可以向電信公司購買人流資料？購買之前，是否應該要事先通知電信公司？如果電信公司都沒有提供，到底王義川資料從何而來？

對於立委質詢，中華電信回應沒有提供資料給王義川；ＮＣＣ說已找三大電信業者行政調查；數發部表示資料散布在不同系統，比對起來很複雜；法務部指已列入他字案偵辦；個資保護委員會籌備處則說，電信業相關個資由ＮＣＣ主管。

ＮＣＣ主委陳耀祥強調，現在的人流分析是大數據應用，個人資料去識別化之後，確定資料不可回溯，才會提供相關資料，而且許多資料是輪廓性資料，不會有個人資料。

國民黨立委徐巧芯詢問中華電信在青鳥行動中，為何到現場增設行動基地台？中華電信董事長郭水義表示，是應民進黨立委要求，而增加現場基地台調度；不過，他也強調，就算沒有立委要求，只要是大型集會現場，包含媽祖遶境、台灣燈會等活動也會主動增設基地台，而且不只有中華電信，電信三雄都會主動增設。

民進黨 國民黨

上一則

輝達攜手鴻海 在高雄建AI先進算力中心 估2026年完工

下一則

護理師人力不足 衛福部否認關床 挨批粉飾太平

延伸閱讀

王義川「手機監控」 數發部：一般單位取得機率極低

王義川「手機監控」 數發部：一般單位取得機率極低
黑白集╱當賴清德媳婦熬成婆 受壓迫者變壓迫者？

黑白集╱當賴清德媳婦熬成婆 受壓迫者變壓迫者？
NCC王義川報告 藍委嗆問沒給就沒事?

NCC王義川報告 藍委嗆問沒給就沒事?
王義川風波延燒 柯文哲：警總復辟

王義川風波延燒 柯文哲：警總復辟

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10
瑞銀首席環球股市分析師Andrew Garthwaite 28日表示，台積電技術領先中國同業5年、美國同業2年，為長期最具吸引力的投資選擇。(路透)

台積電領先中、美多少？分析爆真相「最短剩2年」

2024-05-29 03:11
輝達NVIDIA創辦人黃仁勳(中)26日抵台後，除忙於公務，還化身台灣大使，趁機大啖夜市美食。(圖／寧夏夜市理事長林定國提供)

黃仁勳又逛夜市 這次拉張忠謀夫婦連吃蚵仔煎和豆花

2024-05-30 02:27
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標