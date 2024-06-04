521增基地台 中華電指應綠委要求 立院查個資是否外洩

民進黨政策會執行長王義川稱手機定位可分析參與青鳥行動者的資訊， 遭藍白痛批「老大哥還在」。(記者曾學仁／攝影)

民進黨 政策會執行長王義川「手機分析說」鬧得沸沸揚揚，立法院交通委員會昨天找來國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、數發部、中華電信等單位專案報告，但列席單位都堅稱合法合規，沒有人知道王義川的資料從何而來。立委因此提出臨時提案，要求ＮＣＣ清查過去一年期間國內三家電信事業所持個資，是否遭不當外洩，於7月15日之前向交委會提交書面報告。

王義川日前在政論節目表達可從基地台比對手機訊號，分析參加青鳥行動民眾的個資，各界關切王義川是否向電信業者取得資料，掌握民眾個資、活動範圍。立院交委會昨質詢焦點，主要針對ＮＣＣ、中華電信提出技術上的質疑，例如，誰可以向電信公司購買人流資料？購買之前，是否應該要事先通知電信公司？如果電信公司都沒有提供，到底王義川資料從何而來？

對於立委質詢，中華電信回應沒有提供資料給王義川；ＮＣＣ說已找三大電信業者行政調查；數發部表示資料散布在不同系統，比對起來很複雜；法務部指已列入他字案偵辦；個資保護委員會籌備處則說，電信業相關個資由ＮＣＣ主管。

ＮＣＣ主委陳耀祥強調，現在的人流分析是大數據應用，個人資料去識別化之後，確定資料不可回溯，才會提供相關資料，而且許多資料是輪廓性資料，不會有個人資料。

國民黨 立委徐巧芯詢問中華電信在青鳥行動中，為何到現場增設行動基地台？中華電信董事長郭水義表示，是應民進黨立委要求，而增加現場基地台調度；不過，他也強調，就算沒有立委要求，只要是大型集會現場，包含媽祖遶境、台灣燈會等活動也會主動增設基地台，而且不只有中華電信，電信三雄都會主動增設。