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護理師人力不足 衛福部否認關床 挨批粉飾太平

記者沈能元、鄒尚謙、李樹人／台北4日電
因護理師人力嚴重不足，有的醫院因此關一整層樓病房和護理站，衛福部官員卻稱「不可能」 引發議論。(記者曾吉松／攝影)
因護理師人力嚴重不足，有的醫院因此關一整層樓病房和護理站，衛福部官員卻稱「不可能」 引發議論。(記者曾吉松／攝影)

新冠肺炎疫情後，民眾就醫暴增，但護理人員流失，各層級醫院為符合護病比，紛紛關床，本報昨天獨家披露醫界狀況後，衛福部照護司長蔡淑鳳卻說「不可能」，更反問「關床的醫院是哪幾家？」甚至公布監測數字顯示護理師與病床數皆比去年同期增加。一家醫院高層認為衛福部粉飾太平、自我麻醉。

蔡淑鳳昨下午主動公布最新監測數字，強調截至今年5月底，國內護理師、病床數均比去年同期增加，總執登護理人員數為18萬9640人，較4月增加237人，與去年同期相比增加3592人；醫院護理人員數11萬9569人，與去年同期相比，增加809人。

蔡淑鳳指出，根據「醫療法」第十五條，醫院收治病人床位數如有變更，應依規定向所在地衛生局通報，但衛福部問遍地方衛生局，均未接到報導中關三成、如此大量的關床異動。今年1至4月，僅六家醫院通報病床異動，分別是一家醫學中心減少6床，其餘5家地區醫院分別各減20床以下，均屬小幅床數調整，占比不到一成。盼有困難的醫院自己出面，找衛福部共同解決問題。

對此，北部一家大型醫院副院長反諷，「粉飾太平的官方說法，與晉惠帝的何不食肉糜，有何不同？」許多醫院均因護理師不足，忍痛關床，減少營收，衛福部官員卻只憑各縣市通報數據，強調天下太平，根本是自我麻醉。

該名副院長表示，有些醫院面臨醫院評鑑、有些礙於顏面，決定關床，但自認屬於暫行關床，並未向轄區衛生局通報，等到招募足夠的護理師，就可重新開床。衛福部的說法，只是帳面數字好看，與民間實際狀況，充滿極大落差。

主管醫院業務的衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，針對醫院關床，已與各縣市衛生局共同監控醫療院所急診，每日平均就醫人次、加護病房空床數，一旦急診就醫人次暴增，或加護病房空床數明顯減少，將請衛生局研議協助醫院調控床位。

劉玉菁提醒，部分醫院若因護理人力不足，需調整手術等治療排程，仍須優先治療急重症住院病患，絕對不可延誤。另要求醫學中心落實分級醫療，病患復元情況好轉後，應下轉至區域或地區醫院，降低醫學中心負擔，以照顧更多急重症患者。

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