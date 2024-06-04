立院審財劃法 17縣市盼多給2600億 財部官員：錢從哪來

立法院財政委員會審查「財政收支劃分法」部分條文修正草案，邀請財政部長莊翠雲（左）、主計長陳淑姿（右）列席備答詢。（記者許正宏／攝影）

立法院財政委員會本周審查財政收支劃分法修正草案，昨天邀來地方政府財政官員與會，當著財政部 長莊翠雲、主計長陳淑姿的面，其中17個縣市的官員大喊「缺錢」；其中，新北、桃園表態希望統籌款增600億元（台幣，下同，約18.56億美元）與500億元最高，合計盼中央多給近2600億元。

昨共有20個縣市派代表列席，高雄市、台東縣代表並未表態，彰化縣則沒有代表出席。桃園市財政局專委簡雅惠表示，桃園是最後升格的直轄市，希望每年增加500億元統籌款。新北市財政局專委蔣喬玫說轄內人口多，希望增加600億元；台中市財政局主秘李芷玲提出因多項建設進行中，盼增加300億元；台北市財政局副局長鍾智耀則希望多200億元。

財政部官員表示，地方縣市政府提出缺額多與目前多一倍到三倍，若加上未表態的高雄市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣，恐怕達4000億元，「錢從哪裡來」？

除了地方政府聯手向中央要錢，立委輪番提問何時提出政院修法版本。莊翠雲說，各地方政府提出指標差距很大，有多達30到50個，要凝聚共識，「沒有時間表」。

國民黨 團昨表示，修法刻不容緩，民進黨 在野時期也曾推動修法，現在民進黨執政的台南市、高雄市也支持修法，民進黨別換位置就換腦袋。

財劃法已超過25年未修，但由於各地方政府主張各異，被視為「零和遊戲」。朝野立委提出超過14個版本的財劃法修法，財政部先前評估，若照立委提案，將使中央釋出333億元至5777億元財源給地方。

民進黨立委郭國文質詢，若釋出這麼多財源，再加上國民黨花東交通建設三案超過2兆元，政府預算怎麼編？主計長陳淑姿回應，如此一來就連舉債都沒辦法處理。

民眾黨立委黃國昌說，財劃法多年未修，不少縣市面臨財政困境，修法勢在必行，要求財政部儘速提出行政院版本。

國民黨團昨日則宣布將提案修法，要求中央釋出15％稅收、約5133億元給地方縣市。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，民進黨團主張再多開幾場公聽會，不但專家學者要好好討論，更要邀請各縣市財政局長。他說，民進黨過去也曾提出財劃法修法，最後都無疾而終，因此民進黨團現在主張不提修法版本，「在沒有把話說清楚、沒有溝通好前，執意提案只是徒增困擾。」