我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

立院審財劃法 17縣市盼多給2600億 財部官員：錢從哪來

台灣新聞組／台北4日電
立法院財政委員會審查「財政收支劃分法」部分條文修正草案，邀請財政部長莊翠雲（左）、主計長陳淑姿（右）列席備答詢。（記者許正宏／攝影）
立法院財政委員會審查「財政收支劃分法」部分條文修正草案，邀請財政部長莊翠雲（左）、主計長陳淑姿（右）列席備答詢。（記者許正宏／攝影）

立法院財政委員會本周審查財政收支劃分法修正草案，昨天邀來地方政府財政官員與會，當著財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿的面，其中17個縣市的官員大喊「缺錢」；其中，新北、桃園表態希望統籌款增600億元（台幣，下同，約18.56億美元）與500億元最高，合計盼中央多給近2600億元。

昨共有20個縣市派代表列席，高雄市、台東縣代表並未表態，彰化縣則沒有代表出席。桃園市財政局專委簡雅惠表示，桃園是最後升格的直轄市，希望每年增加500億元統籌款。新北市財政局專委蔣喬玫說轄內人口多，希望增加600億元；台中市財政局主秘李芷玲提出因多項建設進行中，盼增加300億元；台北市財政局副局長鍾智耀則希望多200億元。

財政部官員表示，地方縣市政府提出缺額多與目前多一倍到三倍，若加上未表態的高雄市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣，恐怕達4000億元，「錢從哪裡來」？

除了地方政府聯手向中央要錢，立委輪番提問何時提出政院修法版本。莊翠雲說，各地方政府提出指標差距很大，有多達30到50個，要凝聚共識，「沒有時間表」。

國民黨團昨表示，修法刻不容緩，民進黨在野時期也曾推動修法，現在民進黨執政的台南市、高雄市也支持修法，民進黨別換位置就換腦袋。

財劃法已超過25年未修，但由於各地方政府主張各異，被視為「零和遊戲」。朝野立委提出超過14個版本的財劃法修法，財政部先前評估，若照立委提案，將使中央釋出333億元至5777億元財源給地方。

民進黨立委郭國文質詢，若釋出這麼多財源，再加上國民黨花東交通建設三案超過2兆元，政府預算怎麼編？主計長陳淑姿回應，如此一來就連舉債都沒辦法處理。

民眾黨立委黃國昌說，財劃法多年未修，不少縣市面臨財政困境，修法勢在必行，要求財政部儘速提出行政院版本。

國民黨團昨日則宣布將提案修法，要求中央釋出15％稅收、約5133億元給地方縣市。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，民進黨團主張再多開幾場公聽會，不但專家學者要好好討論，更要邀請各縣市財政局長。他說，民進黨過去也曾提出財劃法修法，最後都無疾而終，因此民進黨團現在主張不提修法版本，「在沒有把話說清楚、沒有溝通好前，執意提案只是徒增困擾。」

民進黨 財政部 國民黨

上一則

黑白集／榨乾台電挺綠能 卓揆獅子大開口

下一則

新聞評論／不想施政撞牆 卓揆勿蹚覆議渾水

延伸閱讀

民進黨駐美代表處 蕭舜文接主任

民進黨駐美代表處 蕭舜文接主任
柯文哲預言綠版「馬王政爭」 柯建銘反嗆被黃國昌取代

柯文哲預言綠版「馬王政爭」 柯建銘反嗆被黃國昌取代
新聞評論／當家鬧事激發仇恨值 恐反噬賴清德和民進黨

新聞評論／當家鬧事激發仇恨值 恐反噬賴清德和民進黨
回應陸防長對台言論 民進黨籲正視兩岸互不隸屬現狀

回應陸防長對台言論 民進黨籲正視兩岸互不隸屬現狀

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10
瑞銀首席環球股市分析師Andrew Garthwaite 28日表示，台積電技術領先中國同業5年、美國同業2年，為長期最具吸引力的投資選擇。(路透)

台積電領先中、美多少？分析爆真相「最短剩2年」

2024-05-29 03:11
輝達NVIDIA創辦人黃仁勳(中)26日抵台後，除忙於公務，還化身台灣大使，趁機大啖夜市美食。(圖／寧夏夜市理事長林定國提供)

黃仁勳又逛夜市 這次拉張忠謀夫婦連吃蚵仔煎和豆花

2024-05-30 02:27
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標