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黃仁勳：輝達5年內在台灣興建大型設計中心 選址未定

全球首座 IKEA 空中花園在台開幕 打造台中城市綠洲

記者宋健生/台中即時報導
開幕活動在Hej IKEA植栽排字區前盛大舉行。(IKEA提供)
開幕活動在Hej IKEA植栽排字區前盛大舉行。(IKEA提供)

全球首座IKEA空中花園3日於台灣的台中分店頂樓盛大開幕，空中花園六大特色空間設計，展現IKEA對永續理念的實踐，獨家拍照點與落地大型IKEA植栽排字，也吸引許多消費者前來逛店與拍照打卡，成為台中熱門的新興景點。

歡慶開幕，IKEA將連續3個週末舉辦開幕慶派對，安排小丑、魔術或泡泡秀等表演活動。此外，宜家卡卡友只要於6月23日前，在綠意迷宮中尋找IKEA永續小答案並填答問卷，即贈送永續好禮乙份，還有拍照打卡抽好禮的活動。

開幕活動由牛奶公司集團IKEA宜家家居集團董事凌思卓(Martin Lindström)、台中市經發局副局長李逸安等人主持。凌思卓說，IKEA台中店已在地深根11年，空中花園的開幕，對IKEA而言是一個創新、永續發展和在地連結的新里程碑。

凌思卓表示，IKEA相信家不僅僅是一個居住的地方，更是一個孕育夢想、創造回憶與家人團聚的地方，並將這個理念從家延伸到了戶外，在台中市中心打造了，一個城市綠洲，提供獨特的購物體驗和場所。

這座空中花園，不只是IKEA台中店的一部分，它也證明了IKEA對永續發展的承諾。IKEA希望這座空中花園，為顧客提供一個遠離塵囂的地方，同時也支持當地的生物多樣性，創造一個能讓每個人都感到喜悅和激發靈感的地方。

生態綠化是IKEA台中店的建築物特色，頂樓的IKEA空中花園達2,134平方公尺，加上外觀大範圍植栽牆，提高了城市綠化與美感，並在周遭種植闊葉大喬木129株，全店綠化的總面積逾7,000平方公尺。同時，頂樓也設有太陽能光電板，2023年總發電量超過31萬度電，相當於一般家庭900戶一個月的用電量。

IKEA空中花園不僅是一個美麗的休憩場所，更是對IKEA永續發展的堅定承諾，透過各種創新的方式展現，共分成六大特色區，包括：Hej IKEA植栽排字、城市花園、露天花市、綠意迷宮、療癒綠洲、戶外餐桌派對。

全球首座IKEA空中花園於台中店頂樓盛大開幕。(IKEA提供)
全球首座IKEA空中花園於台中店頂樓盛大開幕。(IKEA提供)

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