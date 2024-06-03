左右睪丸大小差8倍 台灣海域「一生物」生殖腺超不對稱

國立中山大學海洋生態與保育研究所分析近3000尾俗稱錢鰻的「鯙科魚類」解剖資料，發現棲息在台灣海域的20種鯙科物種具有獨特的生殖腺不對稱性。(中山大學提供)

右側睪丸比左側大超過8倍！國立中山大學海洋生態與保育研究所分析近3000尾俗稱錢鰻的「鯙科魚類」解剖資料，發現棲息在台灣海域的20種鯙科物種具有獨特的生殖腺不對稱性，最誇張的物種右側生殖腺體在雌性超過3.4倍，在雄性可比左側長8倍，且差異會隨著體長增加而變得更加明顯，此現象在生物界很罕見。

國立中山大學海洋生態與保育研究所助理教授林裕䕒說，人體成對的器官大致上都有某程度的對稱性，但像鯙科一樣差距這麼大的狀況，還是非常罕見。海洋大學水產養殖學系教授陳鴻鳴表示，其團隊長期研究鯙類生殖生物學，藉此得知抱卵季節，以作為規畫禁漁期的根據，有效進行海洋保育。

林裕䕒在陳鴻鳴教授團隊合作並針對長期研究資料進行分析。此資料包含了棲息在台灣海域中的20種鯙科物種及合鰓鰻科及蛇鰻科各一種作為外群比較，採樣時間從2003至2008年，自臺灣北部及東部海岸收集到共2959尾個體，樣本由合作之漁民收集及拖網下雜魚中採集，另外還有潮間帶採樣。

團隊指出魚類生殖腺左右對稱為常態，如平常食用的烏魚子，兩瓣大致相同，然而進行鯙科資料分析時發現，鯙科20個物種的右邊生殖腺，全部比左邊的生殖腺長，且此差異隨著體長增加而變得更加明顯。最極端的例子屬疏條紋裸胸鯙（小裸胸鯙），雌性生殖腺左右長度差平均3.4倍，雄性生殖腺左右長度竟差到8倍。

林裕䕒透過人體比喻，就如同男性的睪丸左右不平衡，或孕婦的胎兒重量壓在右半邊一樣Ｍ而非鯙科的兩種外群生物，合鰓鰻科及蛇鰻科，其生殖腺比例則是正常的1:1，進一步尋找這種差異的可能原因，發現棲地類型、棲息深度、物種的體型，以至分類學上的親緣相似度，均無法解釋此生殖腺長度之左右差異。